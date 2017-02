Vermischtes Rieden

Der Förderverein des Ensdorfer Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) hat einen neuen Vorsitzenden: Richard Gaßner übernimmt diese Aufgabe von Markus Dollacker, der ins zweite Glied zurücktritt.

"Genügend Arbeit" Der neue Vorsitzende des ZEN-Fördervereins, Richard Gaßner, betonte: "Arbeit für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, für das ZEN, gibt es genügend." Für ihn heiße es nun, eine Bestandsaufnahme zu machen, um mit den Mitarbeitern Ziele für 2017 zu formulieren und Satzungsänderungen zu Ende zu bringen.



Nach außen soll das ZEN noch mehr zu einem Zentrum werden und noch enger mit allen einschlägigen Gruppen, aber auch mit Kindergärten, Schulen, Gemeinden, Land- und Forstwirtschaft, zusammenarbeiten. Wie schon angedacht, soll ein Beirat installiert werden, mit Stimmrecht im erweiterten Vorstand. Gaßner betonte, jeder sei eingeladen, ehrenamtlich mitzuarbeiten: "Gehen wir mit Elan, Kompetenz und Zuversicht an diese Aufgabe ran." Ab 1. April übernimmt die bisherige Klimaschutzkoordinatorin Katharina List bei C.A.R.M.E.N (Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk) in Straubing neue Aufgaben. Sie stellte das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) vor. Ziel sei die energetische Vorreiter-Region Amberg-Sulzbach. Das bedeute vor allem: "Das Bewusstsein schärfen." (sön)

Ensdorf. (sön) Bei einer Mitgliederversammlung im Fürstensaal des Klosters Ensdorf wurde der Wechsel vollzogen. Rückblickend bekannte Dollacker, "dass das vergangene wohl das bisher schwierigste Jahr war". Notwendige Änderungen der Strukturen hätten nicht vollzogen werden können: "Nicht alles konnte so umgesetzt werden wie geplant."Krankheitsbedingte Ausfälle hätten für Zeitnot und Wissensverlust gesorgt, was man nicht immer habe kompensieren können. Auch die überraschende Kündigung von Klimaschutzkoordinatorin Katharina List sei ein Schock gewesen - aber sie bleibe "uns ja als Mitglied erhalten".So sieht Dollacker zwar Schwierigkeiten mit der Struktur-Entwicklung im ZEN, stellte aber auch fest: "Die Projekte wurden trotz allem großartig umgesetzt". So habe List Vorhaben zu Energieeinsparung und Klimaschutz intensiv bearbeitet, Ausstellungen und Aktionen mit der AG Schule organisiert. So seien Wissen vermittelt und Interesse für erneuerbare Energien und effizientere Nutzung geweckt worden. Ein weiteres Betätigungsfeld seien Strom- und Energiesparchecks. Um Nachhaltigkeit geht es im Repair-Café mit dem Versuch, kaputte Geräte wieder funktionstüchtig zu machen.Die Region bei Klimafreundlichkeit und Energiebewusstsein voranzubringen, sei nur durch Unterstützer des ZEN möglich. Vor allem durch den Kreis mit Landrat Richard Reisinger und den Kreistag, die hinter der Arbeit des ZEN stünden. Dazu die Sparkasse Amberg-Sulzbach, die Raiffeisenbank Unteres Vilstal, die Gemeinde Ensdorf, "die vielen Ehrenamtlichen und natürlich auch die Mitarbeiter des ZEN, die sich im vergangenen Jahr über das Normalmaß hinaus einbrachten". Schatzmeister Jürgen Zach präsentierte einen positiven Kassenstand des Fördervereins, Annemarie Dollacker die Finanzen der Geschäftsstelle.Bei der Neuwahl wurde Bezirksrat Richard Gaßner zum neuen Vorsitzenden gekürt. Benjamin Standecker und Markus Dollacker sind seine Stellvertreter. Zum Schriftführer wurde Josef Simon, zum Schatzmeister Wolfgang Streich gewählt. Als Beisitzer fungieren Willi Schmid, Lorenz Hirsch, Manfred Klemm, Heinz Meinl, Florian Junkes, Norbert Peter, Dietmar Lenk und Bernd Scheller. Kassenprüfer bleiben Brigitte Bachmann und Sebastian Schärl.