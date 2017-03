Vermischtes Rieden

30.03.2017

30.03.2017

Zufrieden mit der Arbeit ihres Vorstands müssen wohl die Mitglieder des Schützenvereins Gut Ziel sein: Bei der Generalversammlung im Gasthaus Zum Ochsenwirt wurden alle Führungskräfte, soweit sie sich wieder zur Wahl stellten, in ihren Ämtern bestätigt.

Erhöhung wirkt sich aus

Neuwahlen Schützenverein Gut Ziel



Schützenmeister: Josef Spies Stellvertreter: Michael Rödl Schriftführer: Gerhard Edenharter Kassier: Peter Tschamler Schießleiter: Roland Schön Stellvertreterin: Annemarie Dürnhofer Jugendleiter: Erwin Appel Beisitzer: Martin Ehrnsperger, Kathi Spies und Josef Piller jun. Kassenrevisoren: Gerhard Preißl und Johann Dürnhofer

Vilshofen. (sön) Schützenmeister Josef Spies verwies auf 89 Mitglieder, davon acht Jugendliche, 25 Schützen sowie 50 Mitglieder in der Altersklasse und bei den Senioren. Neben dem Königsschießen mit Proklamation und Verleihung der Ehrenschützenmeisterwürde an Franz Piller und der Vereinsmeisterschaft sei auch die Dorfmeisterschaft, an der 21 Mannschaften teilnahmen, und in Zusammenarbeit mit dem Sportverein die 34. Vilshofener Kirchweih am Sportheim abgehalten worden. Spies verwies auf die Teilnahme am Kinderferienprogramm mit der gemeinsam mit Feuerwehr und Sportverein veranstalteten Bootsfahrt auf der Naab. Das Essen auskarteln, gemeinsam mit dem Sportverein, sei gut angenommen worden. Dass die Mitglieder der SG Gut Ziel am Jubiläumsschießen und Festzug zur 110-Jahres-Feier in Winbuch, am 50-Jährigen des SV Vilshofen und an kirchlichen und örtlichen Festen teilnehmen, sei eine Selbstverständlichkeit.Erfolgreich war die Christbaumversteigerung. Zudem wurden Lehrgänge, Tagungen und Informationsabende besucht. Sein Dank, so der Schützenmeister abschließend, gelte allen, die ihn durch ihre Mitarbeit unterstützten. Kassier Peter Tschamler wies trotz hoher Ausgaben einen Kassenstand "im grünen Bereich" vor. Negativ wirke sich der Erhöhung des OSB-Beitrags auf die Finanzlage aus. In den kommenden Jahren werde eine "maßvolle Beitragserhöhung" nicht zu vermeiden sein, gab sich Schützenmeister Josef Spies überzeugt. Dies werde auch in anderen Schützengesellschaften diskutiert, "und wir werden es wohl schlucken müssen". Kritisch sah Spies die Vereinshaftung beim Alkoholverbot für Jugendliche bei Vereinsfesten. "Denn was können wir schon gegen das berüchtigte Vorglühen machen?".