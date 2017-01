Vermischtes Rieden

16.01.2017

7

0 16.01.2017

Die fünfte Jahreszeit gewinnt an Tempo: Voller Schwung und Elan übernahmen Prinz Marco I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Julia I. mit dem Kinderprinzenpaar, Prinz Leon I. und Prinzessin Anna I., die Regentschaft über das närrische Riedener Volk.

Rieden. (sön) Die Inthronisation der Prinzenpaare der Narrhalla Rot-Weiß-Gold am Freitagabend im rappelvollen Bärenwirt-Saal wurde zu einer Show der Superlative. Die Kinder-, Jugend- und Prinzengarden brillierten mit Garde- und Showtänzen, zeigten, dass Rieden hervorragenden Faschingsnachwuchs hat.Zum Narrhalla-Marsch eroberten mit kräftigem "Rieden, oho" die Rot-Weiß-Goldenen - wie immer Hofnarr Kurt Zittlau voran - das Parkett. Präsident Daniel Kellner freute sich, dass "so viele Faschingsbegeisterte den Weg zu uns gefunden haben und wir wieder drei Garden mit insgesamt 37 Gardemädchen präsentieren können". Prinz Marco I. und Prinzessin Julia I. versprachen: "In der fünften Jahreszeit wollen wir nie an morgen denken und unsere vollen Gläser fröhlich weiter schwenken."Das Kinderprinzenpaar Prinz Leon I. und Prinzessin Anna I. gab sich überzeugt, dass die Gäste gute Laune mitgebracht hatten, "damit es ein toller und unvergesslicher Abend für uns alle wird". Dann hieß es Parkett frei für die zwölf Mädchen der Jugendgarde. Unter dem Motto "Jugendgarde powered by Nena" zeigten die Mädels, was sie in monatelanger Trainingsarbeit eingeübt haben - Spagat und Überschlag inklusive. Der Beifall des Publikums war ihnen sicher. Riedens 3. Bürgermeister Gerhard Schnabel durfte an Prinzen- und Kinderprinzenpaar den Narrhalla-Orden überreichen, wurde selbst dekoriert - Bussi inklusive. Und er freute sich, "dass unsere Narrhalla sich auch heuer mit drei Garden präsentiert. Wir sind stolz auf euch."Rieden würde ohne Narrhalla und ihre Garden viel fehlen, aber schon nach dem Auftritt der Jugendgarde war er sich sicher: "Um die Zukunft des Faschings in Rieden braucht uns nicht mehr bange zu sein." Orden gab es auch noch für die Betreuerinnen der Kinder- und der Jugendgarde. Stellvertretend für die Mädchen der Jugendgarde bekamen Nadine Graf und für die Kindergarde Lia Höfler von Prinzessin Anna I. den Orden verliehen - und von Prinz Leon I. das obligatorische Bussi. Mit einem Ordensregen wurden verdiente Aktivite ausgezeichnet.Dann ging es Schlag auf Schlag. Präsident Daniel Kellner führte das Regiment, als im Stundentakt die Garden ihre Tänze zeigten. In tollen Kostümen boten die 14 Mädels der Kindergarde unter dem Motto "Reise durch fremde Galaxien" einen Showtanz, der das Publikum mitriss. Beim Gardetanz brillierten die Riedenerinnen, zogen die Zuschauer in ihren Bann, kamen um eine Zugabe nicht herum. Nach dem Ehrentanz des Prinzenpaars wurde es richtig fetzig. Beim Showtanz unter dem Titel "Gefallene Engel" zeigten die Gardistinnen, dass sich, wie PräsidentKellner überzeugt ist, "die monatelange Probenarbeit ausgezahlt hat".