Vermischtes Rieden

12.05.2017

11

0 12.05.201711

Die Wasserrutsche hinunter sausen und Kopfsprünge ins Schwimmbecken - darauf müssen die Riedener warten. Bis das örtliche Freibad die Saison eröffnet, dauert es noch. Nicht nur wegen des schlechten Wetters.

Aufwendige Renovierung

Die Schäden an den Fliesen sind zu groß. Vor allem den Beckenrand-Köpfen hat der Winter zugesetzt. Zwar wollte der Markt dem Malheur schon seit einiger Zeit zu Leibe rücken, doch das Wetter spielte nicht mit. Bürgermeister Erwin Geitner bezweifelt deshalb, dass das Freibad wie gewohnt Mitte des Monats eröffnen kann.Und das, obwohl die Sanierung seit Wochen auf Hochtouren läuft. Doch nicht nur das Wetter bereitete Probleme. Es war zudem schwierig, ein Unternehmen zu finden, die den Auftrag kurzfristig übernimmt. Nun erneuert die Firma Kies aus Amberg die Beckenrand-Köpfe und repariert die Fliesen. Der Marktrat setzt sich schon seit Jahren mit der Renovierung des Freibads auseinander. Die Räte bedauern, dass gerade in dieser Saison solche Sanierungen anfallen. Es sei nicht wünschenswert gewesen, dass gerade jetzt so umfangreiche Arbeiten anfallen.Dennoch seien sie bestrebt, die Becken-Anlage bis Ende Mai fertig renoviert zu haben und die Saison eröffnen zu können. Der Markt gibt bekannt, wenn das Freibad eröffnet.