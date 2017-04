Vermischtes Rieden

25.04.2017

Das Patrozinium der St. Georg-Kirche in Rieden haben die Bürger am Wochenende gefeiert. Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Gottfried Schubach mit zahlreichen Gläubigen den Festgottesdienst im ältesten Kirchengebäude im Ort.

Zünftiger Frühschoppen

Seit 26 Jahren ein Zelt

"Auf geht's zur Spotzn-Kirwa" hatte es bereits am Samstagabend beim Hirschenwirt geheißen. In der Gaststätte und im beheizten Festzelt wurde zünftig gefeiert. Der Bose mit seiner Quetschn und der Fonse mit seinem Klarinettl spielten auf, als Wandermusikanten waren sie zwischen Zelt und Gaststube unterwegs.Für Getränke und Essen war gesorgt, zum süffigen Bier gab es Bratwürstl und Steaks vom Grill, aber auch deftige Brotzeiten. Am Sonntag nach dem Festgottesdienst war der Frühschoppen beim Hirschenwirt angesagt, am Nachmittag spielte Bayerwaldcasanova Klaus Beer bis zum späten Abend auf. Am Montag schien nach dem regnerischen Wetter der Vortage auch wieder die Sonne. Die jungen Hirschenwirt-Hockl hatten es sich vor dem Zelt auf einer Couch bequem gemacht, als "De Unsern" loslegten. "Bayrisch - zünftig - urig": Das ist das Motto von Alois Ederer (Trompete), Wolfgang Luger (Basstrompete), Sepp Haimerl (Akkordeon) und Konrad Schmid (Tuba) aus Niederbayern.Seit vielen Jahren wird die Spotzn-Kirwa als eine der ersten Kirchweihen im Jahr gefeiert. Hirschenwirt-Seniorchef Georg Schmidt erinnert sich, dass sein 1902 geborener Vater immer erzählt hatte, dass schon zu dessen Zeit und auch vorher die Spotzn-Kirwa gefeiert wurde. Seit rund 26 Jahren wird ein Festzelt aufgestellt. Juniorchef Georg Schmidt freut sich, dass viele Stammgäste zur Kirchweih kommen, "die feiern meist im Wirtshaus". Aber Jahr für Jahr schauen viele treue Kirchweihbesucher aus dem ganzen Landkreis vorbei, "die sich eine frische Halbe und die ersten Bratwürstl im Jahr bei einer Kirchweih schmecken lassen".