Vermischtes Rieden

04.05.2017

5

0 04.05.2017

"So viele Besucher hatten wir noch bei keinem unserer Maifeste", freute sich SPD-Ortsvorsitzender Hans Ram. Dies komme nicht nur von den angenehmen Temperaturen, gab er sich überzeugt, "unser Fest hat schon Tradition und zudem wird der Erlös für die Kirchenrenovierung gespendet".

Bier und Bratwürste

Ensdorf. (sön) Und so zog wie schon seit Jahren am ersten Maitag der Duft von geräuchertem Fisch und Bratwürsteln über den Festplatz Unter den Linden am Radwanderweg. Neben vielen Ensdorfer Freunden waren heuer neben Pfarrer Pater Hermann Sturm und 2. Bürgermeister Karl Roppert wieder viele Mitglieder der CSU und der Freien Wähler gekommen. Ortschef Ram freute sich auch über Gäste und Parteifreunde aus benachbarten Ortsvereinen aus Rieden, Vilshofen, Kümmersbruck, Theuern und Schnaittenbach, von denen viele mit dem Fahrrad gekommen waren. Auch bei SPD-Kreisvorsitzendem Uwe Bergmann, MdL Reinhold Strobl, stellvertretender Landrätin Brigitte Bachmann, Altlandrat Armin Nentwig und Bezirksrat Richard Gaßner hat das Maifest der Ensdorfer SPD einen festen Platz im Terminkalender.Auch mancher Pedalritter, der auf dem Vilstalradwanderweg unterwegs war, hielt an, um Kaffee mit Kuchen oder eine Halbe Bier und Bratwürstl, Rosswürscht oder eine Makrele vom Grill zu genießen. Hans Eichenseer und sei Bua, der Michl, kamen am Grill so richtig ins Schwitzen.Bei so einem gemütliches Familienfest dürfen Kuchen und Kücheln nicht fehlen. Auch die Kinder konnten sich austoben. Für sie hatten die Ensdorfer Roten extra einen Pavillon mit Holzklötzen zum Spielen aufgestellt. Zudem war Kinderschminken angesagt und SPD-Fähnchen konnten mit farbigen Glasperlen verziert werden.