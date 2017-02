Vermischtes Rieden

19.02.2017

19.02.2017

Völlig zerstört und danach auf den Gehweg und die Straße verstreut wurde in den vergangenen Tagen die Verkehrseinrichtung, die wenige Meter vor dem Kindergarten auf einer Verkehrsinsel platziert war. Nun wird die Angelegenheit in der Tempo-30-Zone "strafmassig": Sie wird angezeigt, zumal der Verursacher Fahrerflucht begangen und die Trümmer verkehrsgefährdend hinterlassen hat. Hinweise aus der Bevölkerung werden hierzu im Rathaus entgegengenommen.

Hintergrund der derzeit aufgestellten Verkehrsinseln in der Kreuther Straße ist, dass sich der Marktgemeinderat seit Jahren mit dieser Thematik zu befassen hat: Seit geraumer Zeit hat man Versuche gestartet, den Verkehr in der Kreuther Straße zu beruhigen und zu entlasten. In diesem Zusammenhang wurde eine Verkehrsinselgruppe in der Taubenbacher Straße positioniert.Insbesondere der Verkehrsstrom und der Durchfahrtsverkehr zum Ostbayerischen Pferdesport- und Turnierzentrum Kreuth sollte über die eigens errichtete Gemeindeverbindungsstraße Vilshofen-Kreuth geleitet werden.Die erhofften Erfolge blieben jedoch bislang aus, weshalb man sich vermutlich weiterhin mit dieser Angelegenheit befassen muss.