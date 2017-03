Vermischtes Rieden

(sön) "Drei Mannschaften unserer Sparte errangen in der vergangenen Saison die Meisterschaft in ihren Klassen", freute sich der Sprecher des Führungsteams, Helmut Bauer, bei Jahreshauptversammlung der Tennissparte im Heimatverein Unteres Vilstal. Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde und einer Feier seien die Aufstiege der Herren 55 in die Bezirksliga, der Damen 40 in die Bezirksklasse 1 und der erste Platz der Juniorinnen 18 in der Bezirksklasse 1 gewürdigt worden.

Dass er zur Versammlung im Landgasthof Zum Bärenwirt neben zahlreichen Mitgliedern auch den Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins, Adolf Fleischmann, TC-Ehrenvorsitzenden Heinz Müller und den Vorsitzenden des Heimatvereins Hubert Haas begrüßen könne, freue ihn sehr, so Bauer. Auf den Spielbetrieb aber auch gesellschaftliche Ereignisse aus der Tennissparte blickte er zurück. Er erinnerte an die Vereins-Einzelmeisterschaft, bei der Robin Söldner erstmals den Meistertitel errang. Weiter erwähnte er die Mixed-Meisterschaft, bei der sich die Paarung Werner Land/Sonja Fleischmann vor Lupo Höll/Michaela Bauer platzierte.Doppelmeister seien im abgelaufenen Jahr Anton Schmal mit Rudi Kiefl, bei den Damen Maria Schmal mit Christa Kiener geworden. Leider, so Bauer, habe sich die erfolgreiche Juniorinnen-18-Mannschaft (Julia Hetzenecker, Chiara Wolf, Nina Lehner, Lara Schwarzenberger) wegen Studium und Erreichen der Altersgrenze aufgelöst. Eine Fahrt ins Mainland rund um Würzburg habe guten Anklang gefunden.Die 164 Mitglieder zählende Sparte habe auch die Geselligkeit gepflegt. So bestehen seit über 30 Jahren die Mittwochsdoppel oder Schleiferlturniere und Weinfeste. Der Tennisclub beteiligte sich auch an örtlichen Festen. 21 aktive jugendliche Mitglieder zähle die Sparte, so Jugendwart Michaela Hetzenecker. Davon spielten neun in einer Mannschaft der TeG Vilstal, vier waren im Tennisanfängertraining. An der Grundschule sei ein Schnuppertraining angeboten worden. Das Probetraining am Tennisplatz besuchten elf Kinder und ein Erwachsener. "Davon gehen vier Kinder weiterhin ins Training." Insgesamt seien 2016 bei der TeG Vilstal elf Jugendmannschaften gemeldet gewesen, von denen die Knaben 16 und die Juniorinnen 18 in Rieden spielten. 2017 sind sieben Mannschaften unter der TeG Vilstal gemeldet, bei denen Jugendliche des TC Rieden mitspielten, so Hetzenecker.2. Bürgermeister Josef Weinfurtner lobte die gepflegte Tennisanlage in Rieden und hoffte, dass wieder mehr Jugendliche am Tennis-Sport Gefallen finden.