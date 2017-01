Vermischtes Rieden

27.01.2017

27.01.2017

Viele Riedener oder auf der Staatsstraße "Durchreisende" wundern sich über die allabendliche Beleuchtung des Christbaumes am Schlossberg: Hat man vergessen, ihn zu entfernen und den Strom abzuschalten? Überhaupt nicht, wie vom Heimatverein Rieden zu erfahren ist. Die Beleuchtung werde bis Maria Lichtmess beibehalten - um auf christliches Brauchtum hinzuweisen.

Erst an Heiligabend

Bis 1912 ein Feiertag

Schon das Aufstellen des Weihnachtsbaums war früher anders als heute: Je nach Region war es Brauch, ihn erst an Heiligabend, also am 24. Dezember, ins Haus zu holen. Dort wurde er mit Nüssen und Äpfeln behängt und bis zur Bescherung in der Wohnstube eingeschlossen. Bei den Protestanten blieb er bis zum Dreikönigstag, in katholischen Häusern bis Maria Lichtmess stehen.In vielen Kirchen sind Baum und Krippe heute noch bis Lichtmess aufgebaut. Erst an diesem Tag, immer am 2. Februar, endet die Weihnachtszeit - am 40. Tag nach der Geburt des Herrn. In Jerusalem wurde dieser Termin bereits Anfang des 5. Jahrhunderts gefeiert, mit einer Lichterprozession von einer der Mutter Gottes geweihten Kirche aus. Diese erklärt zum Teil den Namen des Festes Maria Lichtmess. Der Tag hieß früher auch "Maria Reinigung". Im Alten Testament galt eine Mutter nach der Geburt eines Sohnes als unrein, nach jüdischem Brauch musste sie deshalb ein Opfer bringen. Zudem galt der erste Sohn als Eigentum Gottes. Die Eltern brachten ihren Erstgeborenen deshalb zu einem Priester. Dort wurde er Gott "dargestellt" und war von da an legitim ihr Sohn. In der katholischen Liturgie wird deshalb am 2. Februar auch an die "Darstellung des Herrn" erinnert.Bei unseren Vorfahren wurden in den Kirchen an Lichtmess die Kerzen fürs Jahr geweiht. Auch Exemplare für Haus und Hof wurden gesegnet. Sie sollten die Stuben in der dunklen Jahreszeit erhellen. Die schwarzen Wetterkerzen dagegen hob man für den heißen Sommer auf: Sie wurden bei Gewitter angezündet - zum Schutz gegen Blitzschlag und zum Erhalt der Ernte auf den Feldern.Bis 1912 war Maria Lichtmess, der 2. Februar, ein offizieller Feiertag. Dieser läutete vor dieser Zeit jeweils ein neues Bauernjahr ein. Ein wichtiger Termin für Dienstboten: Es war Zahltag. Der Bauer händigte den Knechten und Mägden ihren Lohn aus, und wenn sie zu einem anderen Hof wechseln wollten oder mussten, geschah dies an Lichtmess. Per Handschlag wurde ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen. Er galt für ein Dienstjahr, also bis zum 2. Februar des nächsten Jahres.