Vermischtes Rieden

30.03.2017

Vilshofen. (sön) Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Gut Ziel im Gasthaus Zum Ochsenwirt nahmen die Berichte über die Schießsport-Aktivitäten des Vereins breiten Raum ein. Am Königsschießen beteiligten sich 31 Personen, wobei Gerhard Edenharter Gewehrkönig, Michael Rödl zum ersten und Günter Schötz zum zweiten Ritter ernannt wurden. Peter Tschamler wurde Pistolenkönig, zu dessen ersten Ritter Laura Schötz, zum zweiten Gerhard Edenharter und zur Liesl Kathi Spies gekürt, berichtete Schießleiterin Annemarie Dürnhofer. Die Ehrenscheibe gewann Josef Spies gewonnen.

Die Vereinsmeisterschaft

Gute Jugendarbeit

An der Vereinsmeisterschaft nahmen 16 Schützen teil, so die Schießleiterin, wobei Erwin Appel vor Michael Rödl und Martin Ehrnsperger bei den Schützen, Gerhard Edenharter vor Günter Schötz und Franz Piller bei den Senioren Vereinsmeister wurde. 12 Schützen waren beim Oster-, 22 beim Weihnachtsschießen an je drei Abenden am Stand, führte Annemarie Dürnhofer weiter aus. Beim 47. Vilstalwanderpokalschießen habe Gut Ziel mit zwei Mannschaften teilgenommen und von 14 Teams mit Herren 2 den elften und Herren 1 den zwölften Platz belegt. Bei der Teilerwertung Herren kam Erwin Appel auf den 22. und Roland Schön auf Platz 23 von 37 Schützen.Den 6. Rang bei neun Schützen konnte Josef Spies bei der Teiler- sowie den 7. bei der Ringwertung erreichen. Den Sieg ergatterte Gerhard Edenharter von vier Schützen bei Teiler aufgelegt, Platz 3 in der Ringwertung. Bei der Dorfmeisterschaft, freute sich Annemarie Dürnhofer, nahmen 20 Mannschaften mit 92 Einzelschützen teil. Die 4. Mannschaft der Feuerwehr habe dabei mit einem 284-Gesamtteiler vor der Schützenjugend (379) und dem Vorstand des SV Vilshofen (535) gewonnen. Bester Einzelschütze war Sven Ränker (32,4-Teiler) vor Marcel Appel (34,4), Peter Tschamler (51,9) und Jürgen Höfler (59,6). Jugendleiter Erwin Appel freute sich, dass die Schützenjugend bei der Dorfmeisterschaft auf den 2. Platz kam. Außer Konkurrenz schossen die Bambini bei der Dorfmeisterschaft mit. Auch am Vilstalpokalschießen erreichten die Jungschützen und die Mannschaft Herren 2 bei 3828,3 Gesamtpunkten den 11. Platz. Bei der Ringwertung Schüler habe Sarah Appel mit 1655 Ringen Platz 1, Kevin Schötz Platz 5, bei der Teilerwertung Schüler mit einem 855,2-Gesamtteiler Sarah Appel Platz 2, Kevin Schötz (961,4) Platz 4 erreicht.Bei der Ringwertung Jugend landete Laura Schötz (1682) auf Platz 6, Marcel Appel (1597) auf 9; bei der Teilerwertung Jugend Laura Schötz (898,6) auf Platz 7 und Marcel Appel (1076,2) auf dem 9. Rang. Der Dank von Bürgermeister Erwin Geitner galt der guten Jugendarbeit, "obwohl die Nachwuchssorgen bei vielen Vereinen zunehmen". Jeder kämpfe um die Jugend. "Aber", so betonte er, "lassen wir uns nicht demotivieren - eure Ergebnisse sind in Ordnung".