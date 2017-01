Vermischtes Rieden

18.01.2017

Zufrieden mit ihrem Vorstand zeigten sich die Edelweiß-Schützen bei ihrer Jahreshauptversammlung. Einige Mitglieder bekamen Auszeichnungen für ihr verdienstvolles Wirken.

Schützen stehen Spalier

Mitglieder ausgezeichnet

Die Geehrten Goldene Ehrenzeichen bekamen Brigitte Graf, Bernd Haimerl. Gernot Werth und Wolfgang Reichert. Silberne Ehrenzeichen gingen an Mathias Graf und Georg Dotzler. Die goldene Ehrennadel wurde Heinrich Graf verliehen, Verdienstkreuze in Silber bekamen Richard Drick und Johann Hollweck, Ehrennadeln für 25-jährige OSB-Mitgliedschaft Josef Singer und Esther Bieber. (sön)

Wolfsbach. (sön) Schützenmeister Heinrich Graf erklärte, dass die Gesellschaft auf 95 Aktive, darunter 18 Jugendliche, und 110 Fördermitglieder bauen kann. Seiner Meinung nach hätte der Faschingsball einen besseren Besuch verdient. Bockbierfest mit Preisverteilung, Osterschießen und Dorfpokal sowie das Sommerfest im Senftstadl seien gut angenommen worden.Weiter erwähnte der Schützenmeister das Fußballturnier, das Schnupperschießen beim Ferienprogramm, das Königsschießen mit Proklamation der neuen Würdenträger und die Weihnachtsfeier mit Preisverteilung. Die Schützen nahmen außerdem am Volkstrauertag teil. Die Edelweiß-Schützen organisierten turnusgemäß die Christbaumversteigerung und standen Spalier bei der Hochzeit von Kerstin und Martin Eck. Weiter informierte der Vorsitzende, dass die SPD im Schützenheim ihr Vereinsschießen abgehalten habe. Die Gesellschaft war laut Graf bei der Gau-Delegiertenversammlung in Amberg und der OSB-Tagung in Neunburg vorm Wald vertreten.Im Landessportzentrum Pfreimd absolvierten Martin Eck, Andreas Graf, Georg Dotzler und Heinrich Graf die Ausbildung für den Waffenschein, Christina Drick, Heinrich Graf, Tobias Eckert und Georg Dotzler die Ausbildung für die Jugendbasislizenz. Heinrich Grafs Dank galt unter anderem der Gemeinde für die Förderung der Schützenjugend. Einen positiven Kassenbericht legte Schatzmeisterin Brigitte Graf vor. Die Revisoren bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.Mit stellvertretendem Gauschützenmeister Stephan Brem und Bürgermeister Markus Dollacker zeichnete der Schützenmeister verdiente Mitglieder aus.