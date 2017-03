VdK-Mitglieder aus Rieden besuchten die Justizvollzugsanstalt in Amberg

Vermischtes Rieden

12.03.2017

2

0 12.03.2017

(sön) Mitglieder der VdK-Ortsgruppe waren freiwillig im Gefängnis: Sie haben die Justizvollzugsanstalt in Amberg besucht. Lehrer Heribert Hohlheimer veranschaulichte das Leben hinter Gittern: Gemeinschaftszellen für sechs Personen, zwei Waschbecken, ein WC. Da konnte ein kleiner Röhrenfernseher im Raum nicht viele Pluspunkte machen - zudem die Stromzufuhr von außen abgeschaltet werden kann.

Die Besucher erfuhren, dass die Amberger Justizvollzugsanstalt 572 Haftplätze hat und rund 280 Arbeitsstellen bietet. Das Gefängnis bestehe seit 1786 und wurde immer wieder erweitert und umgebaut. Pro Tag und Person beliefen sich die Haftkosten auf rund 100 Euro, erfuhren die Riedener. Die Gefängniskirche bietet laut Hohlheimer etwa 400 Personen Platz und zählt bei den regelmäßig stattfindenden Gottesdiensten 20 bis 30 Kirchenbesucher - nur an Weihnachten seien es rund 100.Die heutige Justizvollzugsanstalt habe 1786 als "Zucht- und Arbeitshaus" den Betrieb aufgenommen. Die vorhandenen Kapazitäten belaufen sich auf 339 Einzelzellen und 250 Gemeinschaftshaftplätze, von denen 22 dem offenen Vollzug zuzurechnen sind. Ein qualifizierter Bildungsabschluss oder eine solide Berufsausbildung verbessere den Start in die Freiheit. In der JVA können Strafgefangene diese Berufe erlernen: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bäcker, Elektroniker, Metzger, Kraftfahrzeugmechatroniker, Koch, Landmaschinentechniker, Metallbauer, Schneider, Schreiner. Maler und Lackierer, Maurer, Schuhmacher und Zierpflanzengärtner. Die Aufgaben der Beaufsichtigung, Versorgung, Behandlung und Betreuung der Gefangenen werden von 280 weiblichen und männlichen Bediensteten gewährleistet. VdK-Ortsvorsitzende Josef Niebler dankte für die Führung und Infos.