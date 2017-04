Vermischtes Rieden

23.04.2017

Vor 70 Jahren wurden in Rieden und in Vilshofen VdK-Ortsverbände aus der Taufe gehoben. Nun feierte der vereinte Ortsverband sein Gründungsfest.

Beim Wiederaufbau

Kuverts mit Spenden

Verdiente Mitglieder

(sön) Vorsitzender Josef Niebler freute sich, nach einer ökumenischen Andacht zahlreiche Gäste im Festzelt beim Hirschenwirt begrüßen zu können. Er blickte zurück auf die Geschichte des derzeit 375 Mitglieder zählenden Ortsverbands und zeigte die Betreuungsangebote des Sozialverbands auf.An die Leistungen des VdK in der Nachkriegszeit erinnerte Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty (Amberg). Kriegsbeschädigte standen vor dem Nichts, mussten ihre Familien über Wasser halten, Kriegerwitwen ihre Kinder großziehen. Auch für sie gab es keine Versorgung. "So entstand der VdK." Das spätere Wirtschaftswunder, so die Kreisvorsitzende, sei nicht von selbst entstanden, "und die Kriegsopfer waren nicht unmaßgeblich am Wiederaufbau beteiligt". Sie erwähnte die VdK-Gründungsväter wie Landesvorsitzenden Max Peschel, Landesschatzmeister Willi Hofmann und VdK-Präsident Karl Weishäupl. 1985 habe sich der Verband geöffnet, sagte Kies-Baldasty. Er habe sich zum modernen Sozialverband für Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Rentner und Arbeitnehmer gewandelt.Derzeit gehören 662 000 Menschen im Freistaat dem VdK an, doppelt so viele wie alle politischen Parteien in Bayern zusammen haben. Marianne Kies-Baldasty ging auf die Helft-Wunden-heilen-Sammlung ein, "bei der euer Ortsverband beim Sammelergebnis immer an vorderer Stelle steht". Sie brachte es im Vorfeld der Bundestagswahl auf den Punkt: "Wir müssen den Politikern hartnäckig und kritisch auf den Zahl fühlen." VdK-Kernpunkte seien: "Die Rente muss zum Leben reichen," "Gesundheit muss bezahlbar sein" und "Gute Pflege muss finanzierbar sein".Kurz hielten sich die Grußwortredner: Bürgermeister Erwin Geitner betonte, dass er die Schirmherrschaft gerne übernommen habe. Schlagworte wie Mütterrente, Rentengerechtigkeit, Pflege und Gesundheit seien Beispiele, die in einem Zug mit der VdK-Arbeit genannt würden. "Bleibt weiter so", hob Landrat Richard Reisinger die Pflege der Kameradschaft und den Zusammenhalt hervor. Ebenso wie Geschäftsführer Adalbert Obermeier von der Raiffeisenbank überreichten die Vorredner Spendenkuverts.VdK-Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried sah die Jubiläumsfeier im Zeichen des Ehrenamts. Seit seiner Gründung stünden beim VdK die Solidarität und die ehrenamtliche Mitarbeit an vorderster Stelle. Anschließend folgte die Ehrung treuer Mitglieder. Mit Urkunde und Ehrennadel für 30 Jahre wurden Georg Walz, für 20 Jahre Johann Ehrnsperger, Marianne Janker, Albert Kiener, Herbert Popp, Peter Prößl und Waltraud Weigert ausgezeichnet.Urkunde und Ehrennadel gab es für verdiente Vorstandsmitglieder: Bernhard Multerer, der zehn Jahre den Ortsverein führte, für Josef Popp, seit 24 Jahren Schriftführer und Kassier, sowie für Elfriede Multerer, die sich seit elf, und Gerlinde Land, seit zehn Jahren, als Frauenvertreterinnen beteiligen. Simon Schmidt, Theresa Weinfurtner und Johannes Haas umrahmten das Fest musikalisch.