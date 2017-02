Vermischtes Rieden

21.02.2017

3

0 21.02.2017

Zur Faschingshochburg wird am Sonntag, 26. Februar, wieder der Markt Rieden, wenn sich der traditionelle Gaudiwurm durch die Straßen der Marktgemeinde wälzt. Und auch heuer ist anschließend Remmidemmi und Faschingsgaudi in allen Lokalen angesagt.

Sicherheit geht vor Zum Faschingszug erteilte das Ordnungsamt des Marktes Auflagen, die zur Sicherheit des Trosses, der Teilnehmer und der Zuschauer dienen sollen. Hingewiesen wird im Besonderen darauf, dass das Auswerfen von gefährlichen Gegenständen, welche Verletzungen bei den Zuschauern verursachen können, untersagt ist. Die Verantwortlichen der teilnehmenden Gruppen haben mindestens vier volljährige Begleitpersonen in Warnwesten zu stellen, die dafür sorgen, dass keine Zuschauer, insbesondere Kinder, in den Gefahrenbereich der Fahrzeuge gelangen. (sön)

(sön) Vereine und auch Privatgruppen aus Rieden und dem unteren Vilstal haben bereits ihre Teilnahme angemeldet."In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Gruppen stetig angewachsen", freut sich Narrhalla-Präsident Daniel Kellner. Mit Prinz Marco I., ihrer Lieblichkeit Prinzessin Julia I. und der feschen Prinzengarde, dem Kinderprinzenpaar Leon I. und Anna I. sowie der Kinder- und der Jugendgarde legte in der Faschingssession die Riedener Narrhalla Rot-Weiß-Gold wieder so richtig los. Und beim Zug wird wieder Max Wagner mit Goasbock den Tross anführen. Die Zusage des Faschingskomitees Schmidmühlen über seine Teilnahme liegt bereits vor.Bunt maskiert wird die Blaskapelle St. Georg Teilnehmer und Zuschauer mit Live-Musik unterhalten, von den Wägen werden Schlager aus den Lautsprechern dröhnen. Neben örtlichen Vereinen wie den Vilshofener Hexen, den Riedener Turnerfrauen, dem Badcafé-Stammtisch und den Mamas der Kindergardistinnen ist auch der 1. FC Rieden und selbstverständlich der Marktgemeinderat dabei. Jeweils mit großem Gefolge haben wieder auswärtige Gruppen ihre Teilnahme zugesagt. So werden die Damen des TSV Theuern und auch der Heimat- und Kulturverein Köfering wieder mit von der Partie sein.Neben den Hohenkemnather Kirwaleit kommen auch die Faschingsfreunde Zandt, die Allersburger Kirwaleit und ein Gärtner-Stammtisch zum Riedener Faschingszug. Das Riedener Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar sind selbstverständlich in standesgemäßen Cabrios dabei, die drei Riedener Prinzengarden werden die Zuschauer mit ihren Tänzen erfreuen. Dazu kommt noch die Kindergarde "Mamas flotte Bienen" und auch der Narrhalla-Prunkwagen wird nicht fehlen. Auf die Zuschauer wird es wieder jede Menge Süßigkeiten regnen. Vom Wagen des Marktgemeinderats erhoffen sich natürlich die Zuschauer wie in den Vorjahren neben Süßigkeiten auch Brezen und Wiener. Nach dem Faschingszug wird dann in den Gaststätten weitergefeiert, was auch viele auswärtige Besucher zu schätzen wissen.Die Aufstellung des Zuges erfolgt ab 13 Uhr in der Hirschwalder Straße. Es können sich Gruppen noch zur Teilnahme am Faschingszug bei Sven Ränker (0151/17 22 88 85) oder Daniel Kellner (09474/95 12 02) anmelden, auch Spontanteilnehmer sind gerne gesehen. Abmarsch ist um 14 Uhr. Parkplätze stehen beim Nettomarkt, dem evangelischen Kirchplatz und am Freibadparkplatz zur Verfügung.