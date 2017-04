Vermischtes Rieden

20.04.2017

Der Wanderpokal gehörte ihm bereits. Jetzt holte sich Herbert Weiß bei der Vereinsmeisterschaft der Vilstalschnupfer wieder den Sieg. Mit 4,54 Gramm erschnupftem Schmai wurde er wieder Vereinsmeister. Zum Kampf um Punkte und Pokale traten die Vilstalschnupfer im rappelvollen Bärenwirt an.

Eine Minute Ausharren

Eine lange Tradition

Nicht nur Mitglieder hieß Eva-Maria Kölbl zur 44. Vereinsmeisterschaft willkommen, auch viele Tauziehfreunde hatten sich eingefunden. Ebenso bestaunten viele Teilnehmer des Kreuther Frühlings, ein internationales Vielseitigkeitsturnier im Ostbayerischen Pferdesport- und Turnierzentrum, die Schnupfmeisterschaft. 1973 wurden die Vilstalschnupfer gegründet, im gleichen Jahr organisierten sie die erste Vereinsmeisterschaft.Auf das Kommando "Schnupfer fertig machen. Dose öffnen. Achtung - fertig - los!" galt es auch heuer, innerhalb einer Minute die größtmögliche Menge Schmai aus einer mit fünf Gramm des edlen Tabaks gefüllten "Dusn" in die Nasenlöcher zu befördern. Angefeuert von ihren Fans, gaben alle Akteure ihr Bestes. Natürlich wurde nur der in die Nase beförderte Schnupftabak - eine Minute angestrengtes Ausharren nach dem Schnupfen ist vorgeschrieben - gerechnet. Peinlich genau wurden Finger abgebürstet, der Tabak in die Dosen zurückgegeben. Nach Auswiegen und Auswertung stand fest: Herbert Weiß wurde mit 4,54 Gramm Vereinsmeister. Belohnt wurde er mit dem neuen, von Erhard Richthammer gestifteten Wanderpokal der Herren. Zweiter wurde Kurt Zittlau (3,90 Gramm), den dritten Platz sicherte sich Robert Ott (3,70).Bei der zum 17. Mal in der Vereinsgeschichte getrennt antretenden Damenmannschaft wurde Vorsitzende Eva-Maria Kölbl mit 4,06 Gramm Vereinsmeisterin, sie bekam Wander- und Meisterpokal. Bianca Rappl (4,04 Gramm) und Rosalinde Kölbl (4,03) folgten auf den weiteren Plätzen. Beim Promischnupfen beteiligten sich auch Teilnehmer des Kreuther Frühlings und belegten prompt vordere Plätze. So errang Michael Bräuning aus München mit 2,44 Gramm Platz eins vor dem Münchner Stephan Hanel (2,27) und Dennis Cmiel (1,86) aus Hammelburg.Das Schnupfen, vereinsmäßig organisiert seit 1973 von den Vilstalschnupfern, habe in Rieden eine lange Tradition, betonte stellvertretender Bürgermeister Josef Weinfurtner. Er hob außerdem den Einsatz der Vilstalschnupfer im Vereinsleben der Marktgemeinde hervor.