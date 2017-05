Vermischtes Rieden

12.05.2017

12.05.2017

Mit der 314. Habsberg-Wallfahrt und dem Pfarrfest hat sich der Pfarrgemeinderat bei seiner Sitzung befasst. Die Riedener pilgern am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, zum Habsberg. Abmarsch ist am Samstag um 9 Uhr von der Pfarrkirche, gegen 16 Uhr erreichen die Wallfahrer ihr Ziel. Den Gottesdienst um 18.30 Uhr auf dem Habsberg gestaltet der Jugendchor Lords Day. Die Getränke- und Essensversorgung für die Pilger wird wieder in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rieden arrangiert. Am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, steigt auf dem Marktplatz das traditionelle Pfarrfest. Der Gottesdienst mit Ehrung am Kriegerdenkmal und Kirchenzug zum Friedhof beginnt um 17.30 Uhr. Anschließend ist auf dem Marktplatz Festbetrieb mit der Blaskapelle St. Georg. Am Sonntag beginnt die Messe um 9.45 Uhr, danach spielt die Blaskapelle beim Frühschoppen.

Gut besuchter Kreuzweg

Pfarrgemeinderatssprecher Josef Weinfurtner blickte bei der Sitzung auf das Fastenessen zurück. Der Erlös der Aktion wurde für Socialis for The Gambia gespendet. Die Osternacht habe zum neunten Mal am Ostersonntag um 6 Uhr stattgefunden. Gemeinsam mit den evangelischen Christen wurde das Feuer entzündet, nach dem Gottesdienst gab es ein gemeinsames Osterfrühstück im Pfarrheim. Der von Maria Huger und Michaela Hetzenecker für Kinder und Jugendliche angebotene Karfreitagskreuzweg im Pfarrheim war sehr gut besucht, hieß es weiter.