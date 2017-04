Vermischtes Rieden

09.04.2017

09.04.2017

Nachdem vor einem Jahr sich der amtierende Vorstand nicht mehr zur Wahl gestellt hatte und der Wanderverein vor der Auflösung gestanden war, ist Gründungsmitglied Erhard Richthammer aktiv geworden. Er warb um Mitarbeit in einem neuen Vorstand, seine Vorschläge wurde bei der Jahreshauptversammlung angenommen.

Am Freitag blickte Richthammer als Vorsitzender auf das abgelaufene Jahr zurück: "Unsere Wanderaktivitäten sind rückläufig, internationale Wandertage werden nur noch sporadisch besucht - wir sind mehr eine Stammtischgesellschaft." Der Verein zählt aktuell 77 Mitglieder, gut angenommen werde der Dienstagstreff im zweiwöchigen Rhythmus. Bei einer Tagesfahrt zum Kloster Aldersbach wurden die Landesausstellung "Bier in Bayern - 500 Jahre Reinheitsgebot" und das Karpfhamer Volksfest besucht. Beim Vilstalfest-Einzug waren die Wanderfreunde ebenso dabei wie beim Adventsmarkt (Verkauf von Kaffee und Kuchen) und beim Faschingszug (Grillstand). Richthammer erwähnte weiter das Fischessen an Aschermittwoch und Karfreitag sowie die Adventsfeier mit Tombola.Von einem positiven Kassenstand sprach Maria Holler. Stellvertretender Bürgermeister Josef Weinfurtner blickte auf die schwierige Situation zurück, als der Wanderverein, der seit 1979 zum Vereinsleben gehört und bis 2009 auch Wandertage organisiert hatte, kurz vor der Auflösung stand. "Lebt als Stammtisch mit geselligen Veranstaltungen und Besuch von Wandertagen weiter, blickt optimistisch in die Zukunft", sagte er den Mitgliedern. Die Naturfreunde beteiligen sich an den Wandertagen in Hohenfels (29./30. April), Vorsitzender Richthammer schlug eine Tour rund um Rieden sowie eine engere Zusammenarbeit mit den Tauziehfreunden vor. Einstimmig erhöhten die Mitglieder den Jahresbeitrag von sieben auf zwölf Euro ab 2018. Seit 25 Jahren halten Altbürgermeister Gotthard Färber und Maria Gattaut dem Verein die Treue. Geehrt wurden auch Michael Walz (18 Jahre Kassenverwalter) und Norbert Anders (sieben Jahre Vorsitzender).