16.05.2017

16.05.2017

Ein Handschlag gilt unter Männern. Zumindest bei Günter Schindler und Wolfgang Schäffer. So haben die Feuerwehrkommandanten eine Patenschaft ihrer Wehren besiegelt.

Maßstab 1:16

Wehr mit Fahne

Wolfsbach. Ein Jahr ist es her, dass sich Schindler von der Feuerwehr Wolfsbach und Schäffer von der gleichnamigen Wehr in Niederösterreich die Hand reichten. Das war beim 43. Landestreffen der niederösterreichischen Feuerwehrjugend im Juli 2015 in Wolfsbach (Niederösterreich). "Seitdem haben wir zur namensgleichen österreichischen Wehr ein freundschaftliches Verhältnis," betont Kommandant Schindler.Am 30. April und 1. Mai war es so weit: Schindler und der Feuerwehrvorsitzende Heinrich Eichenseer machten sich mit 13 Mitgliedern auf den Weg nach Wolfsbach in Österreich. Anlass war die Segnung des neuen Löschfahrzeugs HLF 3 und einer Tragkraftspritze Fox 4 der österreichischen Wehr. Bürgermeister Josef Unterberger und zweiter Bürgermeister Josef Wagner empfingen die Oberpfälzer. Kommandant Florian Kammerhuber und sein Stellvertreter Georg Bruckmüller erklärten ihnen die neuen Geräte. Schindler und stellvertretender Kommandant Dominik Ernst überreichten ihnen als Gastgeschenk ein Modell des neuen Löschfahrzeugs im Maßstab 1:16.Abends wurde der Maibaum aufgestellt. Als einzige Wehr mit Vereinsfahne - Fahnen sind bei Feuerwehren in Österreich nicht üblich - nahmen die Oberpfälzer am 1. Mai am Kirchenzug teil. Nach der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal segnete Pater Tisch das neue Löschfahrzeug und die Tragkraftspritze. Nach Frühschoppen und Mittagessen ging es wieder Richtung Oberpfalz. Am 2. und 3. September kommt laut Schindler eine Abordnung der Partner-Wehr in die Oberpfalz