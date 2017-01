Vermischtes Rieden

18.01.2017

(sön) Was wäre der Fasching in Rieden ohne das Wurstsuppnfoahrn beim Bärenwirt?! Zu der Faschingsveranstaltung der besonderen Art waren wieder zahlreiche Interessierte gekommen. Sogar das Bayerische Fernsehen war mit einem Team vor Ort, um bei dem Spektakel für die Sendung "Aus Schwaben und Altbayern" zu drehen.

Zur Einstimmung bekamen die Besucher eine schmackhafte Wurstsuppe. Leben in die Bude kam, als die sieben Musikanten einzogen: Toni Reindl und Richard Zapf (Ziehharmonikas), Wastl Zapf (Trommel), Andreas Fischer (Teufelsgeige), Erhard Richthammer (Tamburin), Ernst Pilhofer und Walter Lochner (Quetschn). Sie spielten Zwiefache, Bairische, Polka, Walzer und Landler. "Es gibt Fleisch und Wurst und Sauerkraut, roh, gekocht, zur Not auch vorgekaut", reimten sie. Alles sei so wie früher, wenn zur Hausschlachtung beim Bauern die Wurschtsuppnfahrer mit Quetschenspielern kamen und mit lustigen Reimen um eine Wurstsuppe bettelten. Erst, wenn der Wursterer nicht aufpasste und die Würste platzten, war die Suppe "so richtig guat".Ein Stückerl Kesselfleisch mit Kraut, eine Blut- und Leberwurst dazu: Das war in schlechten Zeiten für die "Noudig'n," die ärmeren Leute, ein Fest. Dann forderte Erhard Richthammer die Gäste, die sogar aus Oberfranken angereist waren, auf: "Haut' eich nur voll und lasst's es eich schmecka, dann kinnt's eich wieda d' Goschn ablecka."