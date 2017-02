Wirtschaft Rieden

15.02.2017

Im Ortskern von Rieden regiert bald der Bagger. Das alte Lagerhausgebäude in der Hirschwalder Straße und das Wohnhaus daneben an der Ecke zur Vilshofener Straße werden abgerissen. Sie machen Platz für den Neubau der Raiffeisenbank Unteres Vilstal.

Neuer Anschluss für Straße

Bekenntnis zur Region

Eröffnung Anfang 2018

Die Baustelle wird in diesen Tagen eingerichtet. Und zwar nicht nur für die Entstehung der modern geplanten Geschäftsstelle, sondern auch für eine Maßnahme des Markts Rieden. Er will den unübersichtlichen Einmündungstrichter in die Vilshofener Straße aufweiten und einen Gehsteig bauen lassen, der künftig ans neue Baugebiet Ledereracker anschließt. Das Rathaus spricht insgesamt von einem "ortsprägenden" Projekt.Die beiden Vorstände der Raiffeisenbank Unteres Vilstal, Karl Schlagbauer und Dr. Michael Doblinger, sehen in dem "zukunftsorientierten Neubau ein klares Bekenntnis" ihres Unternehmens für die Region. Immerhin rund 1,8 Millionen Euro würden dafür investiert. Außerdem solle die neue Filiale personell wie bisher mit den bekannten sechs Mitarbeitern ausgestattet sein; weitere drei würden künftig von Rieden aus die Telefonfiliale betreuen. Arbeits- oder Bestandsverlagerungen darüber hinaus wird es nach Schlagbauers Auskunft nicht geben.Wie Schlagbauer informierte, wurde das bestehende Gebäude Ende der 1970er-Jahre errichtet, das Lagerhaus ist fast 60 Jahre alt. Seine Bereiche hätten seit der Aufgabe des Warengeschäfts 2010 "keine wirklich sinnvolle Nutzung mehr erfahren", böten selbst bei einer Sanierung keine Perspektive für eine wirtschaftliche Nutzung. "Das Erscheinungsbild des Lagerhauses hinterlässt im Ortskern keinen guten Eindruck", begründete Schlagbauer den jetzigen Schritt. "Ein Abriss und der Neubau unserer Bankfiliale werden das Ortsbild positiv prägen und beeinflussen. Außerdem geben wir mit dem freien Grundstück dem Markt die Möglichkeit, Ausbau und Anschluss der Vilshofener Straße in diesem Bereich optimal und zeitgemäß umzusetzen."Nach vielen Sitzungen und Gesprächen mit Baufachleuten haben sich Vorstand und Aufsichtsrat laut Schlagbauer für diese Lösung entschieden. Die Filiale in Rieden habe sich über Jahre so gut entwickelt, dass sie aus allen Nähten platze. "Das derzeitige Gebäude bietet uns keine Möglichkeit, den Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden noch gerecht zu werden", sagte Schlagbauer offen. Eine Erweiterung sei aufgrund des Grundstückszuschnitts nicht möglich.Außerdem habe eine energetische Bestandsaufnahme sehr viele Schwachpunkte gezeigt: Nicht zuletzt durch Nachtspeicheröfen seien die Stromkosten in den vergangenen Jahren "förmlich explodiert, der Instandhaltungsstau und die laufenden Ausgaben sind mittlerweile beträchtlich". Letztendlich würde eine Generalsanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes nicht kostengünstiger als ein Neubau werden, umriss der Vorstand den Grund für seine Entscheidung.Die neue Geschäftsstelle solle nicht nur ein Zweckbau sein, sondern die Umgebung auch aufwerten. "Es wird kein Luxusgebäude, aber es wird moderne energetische Gesichtspunkte erfüllen und auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet sein", so Schlagbauer. "In Zeiten von Bankenfusionen und Schließungen ist dieser Neubau ein klares Bekenntnis an unsere Kunden und Mitglieder im Markt Rieden. Ein stärkeres Zeichen können wir als Regionalbank nicht setzen", betonte Schlagbauer, der ferner unterstrich: "Wir haben erst Mitte 2015 unsere Filialen und die Marktstruktur neu organisiert. Wir legen auch ganz besonders Wert auf die Feststellung, dass unsere Filialen und der Firmensitz in Schmidmühlen unangetastet bleiben."Bis Ende März soll nun der Abriss in Rieden erledigt sein. Die Pläne für den Neubau liegen derzeit beim Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Genehmigung. Läuft alles, wie vorgesehen, wird das Gebäude nach Schlagbauers Erwartung spätestens Anfang 2018 in Betrieb gehen.