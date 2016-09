Vermischtes Schierling

02.09.2016

9

0 02.09.2016

Vier Kühe sind in der Oberpfalz von einer einstürzenden Decke erschlagen worden. Etwa eine halbe Stunde vor der Melkzeit sei die Decke des Kuhstalls in Schierling (Landkreis Regensburg) eingestürzt und habe die Tiere unter sich begraben, teilte die Polizei am Freitag mit.

14 weitere Kühe und zwei Kälber konnten bei dem Unglück am Donnerstagnachmittag gerettet und anschließend bei Landwirten in der Nachbarschaft untergebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Warum die Decke plötzlich einstürzte, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte aber das Alter des Gebäudes aus dem Jahr 1951 eine Ursache sein.