Freizeit Schirmitz

31.08.2016

31.08.2016

Olympisch ging es bei der Ferienaktion des Schützenvereins "Hubertus" zu. 19 junge Olympioniken zeigten in den zwölf Disziplinen Dosen- und Ringewerfen, Seilspringen, "Heißer Draht", Gaucho-, Angel-, Dart- und Schlüsselspiel, Eierschachtel stapeln, Teebeutelweitwurf, Spickern auf Luftballons und Lichtgewehrschießen ihr Können. In der Schülerklasse waren Luca Haberberger (321 Punkte), Catharina Balk (308) und Andreas Zirngibl (305) die Besten, in der Jugendklasse Franziska Kick (385 Punkte), Julian Eiber (377) und Alina Lang (376). Sie erhielten Urkunden und Medaillen. Aber auch alle übrigen Teilnehmer bekamen kleine Preise. Bild: du