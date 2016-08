Freizeit Schirmitz

30.08.2016

30.08.2016

Die Nachfrage zur CSU-Ferienaktion "Besuch bei Bauer Fritz in Irchenrieth" war auch heuer wieder so groß, dass Vorsitzender Markus Dobmeier etlichen Kindern absagen musste. Mit 35 Teilnehmern war der Nachmittag komplett ausgebucht. Alle Buben und Mädchen, die mit dem Bus den Ausflug in die Nachbargemeinde antreten durften, erlebten bei schönstem Wetter einen tollen Ferientag. Die Kleinen hatten Spaß im Badeteich, auf der Wasserrutsche und auf dem Heuboden, wo sie sich nach Herzenslust austobten. Gern streichelten die jungen Besucher die Tiere, die auf dem Bauernhof leben. Das Füttern der Ziegen bereitete ebenfalls viel Freude. Natürlich durfte eine Fahrt mit Bauer Fritz auf dem Traktor nicht fehlen. Die Familie Kick versorgte die Gäste mit Getränken, Kuchen und Bratwürsten. Als Begleiter waren Markus und Moni Dobmeier sowie Bürgermeister Ernst Lenk bei dem abwechslungsreichen Nachmittag auf dem Bauernhof dabei.