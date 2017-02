Freizeit Schirmitz

17.02.2017

Margarete Bayerl lacht gerne und oft. "Ich bin ein geselliger Mensch", erzählt die 60-Jährige. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Gesang und Fröhlichkeit. Die Schirmitzerin hat deshalb eine Gruppe gegründet: "Für alle, die Freude am Singen und Musizieren haben."

Am 13. Februar haben sich die Sänger unter ihrer Regie erstmals getroffen.Margarete Bayerl: Gut, gleich 26 Leute wollten mitmachen, aber ich würde mich über noch mehr freuen.Ja, das stimmt, aber zu einem Kirchenchor will ich nicht, denn ich möchte lustige Lieder singen.Volkslieder oder alte, deutsche Schlager wie "Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen", "Rote Lippen soll man küssen" oder "Schöner, fremder Mann".Ja, ich bin von 2007 bis 2010 in einem Gesangsduo aufgetreten. Wir haben in Altenheimen oder bei Geburtstagen gesungen.Leider nein, mein Partner hat das zeitlich nicht mehr geschafft.Ich habe bereits 2010 inseriert und eine neue Gruppe gegründet - eine Sing- und Lachrunde, aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und jetzt suche ich noch Verstärkung.Jeder, der Lust hat. Ich habe zwar mal gesagt zwischen 50 und 80 Jahren, aber wer jünger oder älter ist, kann auch kommen. Wir freuen uns über Leute, die Witze erzählen können oder Gedichte vortragen wollen. Vielleicht kann man auch mal Ausflüge oder eine Strickrunde organisieren.Ein richtiger Name ist das nicht, aber ich habe sie "Offenes Singen-Musizieren-Freizeitgestaltung" genannt.Jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr im Sportheim in Rothenstadt. Die nächsten Termine sind am 13. März und am 10. April.Wäre nicht schlecht, denn ich muss ja für alle die Liedtexte vorbereiten. Ein Anruf unter 0961/41374 genügt.