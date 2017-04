Freizeit Schirmitz

24.04.2017

11

0 24.04.201711

(du) Die SpVgg-Tennisabteilung eröffnet am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr mit einem Mix-Turnier die neue Freiluftsaison. Zeitgleich wird dabei auch die renovierte Tennishütte wieder in Betrieb genommen. Ferdl Grieger, Jürgen Seibert sowie Tilo Scholtz und weitere Helfer haben in den letzten Wochen in beispielhafter Eigenleistung im Heim der Tennis-Cracks einen neuen Raum mit Küche geschaffen, von dem alle Mitglieder begeistert sein werden. Außerdem steht weiter ein Freisitz zur Verfügung.

Erstmals konnte die Tennissparte für die Punktespiele in diesem Jahr wieder eine junge Damenmannschaft für den Spielbetrieb anmelden. Darauf ist Abteilungsleiter Herbert Käs besonders stolz. Des Weiteren gehen zwei Herrenteams, eine Damen 40- und eine Herren 50-Mannschaft an den Start. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat findet ab 17 Uhr ein Clubabend auf der Tennisanlage statt, bei dem man sich sportlich messen wird und man anschließend in gemütlicher Runde in der Tennishütte verweilen kann.Anmeldungen für das Eröffnungsturnier werden bis 28. April unter Telefon 4161998 oder 4161923 entgegengenommen.