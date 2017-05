Freizeit Schirmitz

03.05.2017

1

0 03.05.2017

Die Siedlergemeinschaft blickte im Vereinslokal Bauer auf ein "zufriedenstellendes und erfolgreiches Vereinsjahr 2016/17" zurück, wie es Vorsitzender Walther Piehler formulierte. Er freute sich, dass trotz Sterbefällen und Umzügen dank einiger Neuzugänge die Mitgliederzahl auf 139 stieg.

Beim Dorffest hätten die Siedler mit ihrem Verkauf von Speckknödeln ein gutes Geschäft gemacht. Weil einige Helfer im Urlaub sind, beteiligen sich die Siedler heuer aber nicht. Erfolgreich verlief die Kinderferienaktion. In der Festhalle bei der Jakobsklause habe man mit 21 Buben und Mädchen Trommelkisten gebastelt. Für die Unterstützung dankte der Vorsitzende besonders Hans Zorn, Irmgard Benkner und Stephan Saal. Mit der SpVgg hat der Verein wegen der Heizöl-Sammelbestellung zusammengearbeitet. Dies organisierte Bernhard Renner.Piehler berichtete ferner von der Herbstversammlung, bei der Georg Schmucker einen nostalgischen Dia-Abend gestaltete. Bei der Dorfweihnacht war der Adventskalender ein Erfolg. Der Siedlerchef bat die Mitglieder darum, bereits jetzt schon kleine Sachspenden für den nächsten Kalender zur Verfügung zu stellen. Abschließend gab Piehler bekannt, dass die Gemeinschaft am 6. Oktober mit einem Festabend im Vereinslokal 60-jähriges Gründungsjubiläum feiern werde. Schirmherr ist Bezirkschef Christian Benoist.Schatzmeister Peter Biersack musste aufgrund der Anschaffung eines 500 Euro teuren Vertikutierers sowie von Ausstattungen für den Verkaufsstand beim Dorffest und beim Weihnachtsmarkt ein kleines Minus in Kauf nehmen. Bürgermeister Ernst Lenk zollte für die vielen Aktivitäten Lob und Anerkennung.Langjährige Mitglieder bekamen Auszeichnungen: Lisa Bauer ist 10 Jahre dabei, Josef Sertl, Josef Bodensteiner und Karl Balk 20 Jahre, Johann Lobinger 50 Jahre. Rechtsanwältin Brigitte Schießl aus Schwarzenfeld informierte über Erbrecht.