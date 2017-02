Kultur Schirmitz

03.02.2017

0 03.02.2017

Der Kulturkreis unter Vorsitz von Franz Hermann Beckmann besprach im "Roten Ochsen" seien Pläne. Dabei kristallisierten sich der Vorlesetag in der Grundschule, eine weitere Open-Air-Filmnacht, die Fortsetzung des Fotowettbewerbs zum Thema "Schirmitz im Wandel der Jahreszeiten" sowie Adventslesung und Dorfweihnacht heraus.

Sitze selbst mitbringen

Das genaue Programm soll in einem Flyer dargestellt werden, der im März erscheinen soll. Im Prospekt können auch kulturelle Veranstaltungen der Vereine aufgenommen werden, sofern sie dem Kulturkreis gemeldet werden.Schatzmeisterin Monika Dobmeier unterbreitete zunächst die Umsätze der Adventslesung mit Reinhold Escherl und der zweiten Dorfweihnacht. Mit den Erlösen zeigte sich das Gremium zufrieden. Auch heuer will man am ersten Adventswochenende die bewährten Aktionen anbieten. Bezüglich der Einstimmung am Samstag, 2. Dezember, soll beim Mundartkreis in Weiden nachgefragt werden, ob er eine Lesung mit musikalischer Begleitung im Bürgersaal abhalten könne. Am Sonntag, 3. Dezember, soll dann wieder die Dorfweihnacht auf dem Dorfplatz über die Bühne gehen. Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, ist wieder das Adventskonzert mit verschiedenen Gruppen und Chören der Pfarrei in der Pfarrkirche.Beim Pfarramt soll deshalb nachgefragt werden, ob der Kulturkreis im Anschluss auf dem bis dahin neu gestalteten Kirchplatz Glühwein und einen Imbiss anbieten könne. Am Vorlesetag in der Grundschule wollen sich Mitglieder als Vorleser beteiligen. Karl Balk regte zur Teilnahme der Gemeinde am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" einen Malwettbewerb für Kinder zum Thema "Mein Lieblingsplatz in Schirmitz" an.Ein großer Erfolg war die "1. Schirmitzer Open-Air-Filmnacht" vor der Jakobsklause. Daran will der Kulturkreis auch heuer anknüpfen. Die besondere Atmosphäre soll wieder dadurch erreicht werden, dass die Besucher ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen. Es soll aber diesmal nur ein Film gezeigt werden. Als Termin ist Freitag, 1. September, ins Auge gefasst.Der bereits im Vorjahr angelaufene Fotowettbewerb zum Thema "Schirmitz im Wandel der Jahreszeiten" soll heuer fortgeführt werden. Zu diesem Motto können alle Hobbyfotografen Bilder im Format DIN A 4 bis zum 31. Juli 2017 mit Namen, Adresse und Telefonnummer bei Gerda Moser oder Richard Winter einreichen. Die Bilder werden in einer Fotoausstellung im Rathaus präsentiert. Die schönsten Aufnahmen werden prämiert.