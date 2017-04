Kultur Schirmitz

Der Kulturkreis hat den "Schirmitzer Kulturkalender" für 2017 herausgebracht und in einem Flyer das Jahresprogramm übersichtlich dargestellt. Werbung wird darin für das Maibaumaufstellen der Feuerwehr am Sonntag, 30. April, und für den Florianstag der Wehr am 25. Mai gemacht. Noch bis 31. Mai läuft der Kindermalwettbewerb "Mein Lieblingsplatz in Schirmitz". Abgabe der Bilder ist im Atelier Gerda Moser. Die schönsten Gemälde werden mit Eisgutscheinen prämiert.

Hingewiesen wird ferner auf das Dorffest am 10. Juni, wobei der Kulturkreis als Neuerung eine "kunterbunte Straßenmalerei" für Kinder anbietet. Das Weinfest der Kolpingsfamilie steigt am 1. und 2. Juli an der Jakobsklause. Abgabeschluss für den Fotowettbewerb "Schirmitz im Wandel der Jahreszeiten" ist am 31. Juli bei Gerda Moser oder Richard Winter. Der erste Preis bei Abgabe von vier Bildern sind 100 Euro, beim Einzelfoto 40 Euro.Nach dem großen Erfolg im Vorjahr veranstaltet der Kulturkreis am 1. September um 20 Uhr erneut einen Open-Air-Kinoabend an der Jakobsklause mit einem Familienfilm. Eigene Sitzgelegenheiten können wieder mitgebracht werden.Erstmals steht im September auch eine Stadtführung in Weiden auf dem Programm. Geplant ist eine Wanderung von Schirmitz aus und einem anschließenden Besuch in einer Gaststätte. Ganz besonders verwiesen wird im bunten Flyer auch auf das große Teeniechor-Konzert am Samstag, 4. November, in der Mehrzweckhalle.Für Freitag, 1. Dezember, ist um 20 Uhr im Bürgersaal eine Mundartlesung mit dem Arbeitskreis "Mundart" Weiden als Einstimmung auf die folgende Dorfweihnacht vorgesehen. Im Angebot steht "Weihnachtliches - Besinnliches - Heiteres". Die 3. Dorfweihnacht auf dem Dorfplatz folgt dann am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr unter Beteiligung der Vereine und von Verkaufsständen. Highlight wird das "Wirtsplatzl-Project Tine und Band" werden.Das Angebot für 2017 endet mit dem Adventskonzert der Schirmitzer Musik- und Gesangsgruppen am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche. Für das Frühjahr 2018 haben die Kulturfreunde einen Schafkopf-Anfängerkurs von Schirmitzern für Interessierte ins Auge gefasst.