Neue Seiten kommen gut an

Kultur Schirmitz

03.02.2017

0

0 03.02.2017

Lesen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das geht aus der Jahresbilanz der Gemeindebücherei hervor. Leiterin Marieluise Uebelacker freut sich, dass sich die Zahl der Entleihungen um 1082 gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Der Bestand umfasst knapp 6000 Artikel - davon 817 Sachbücher, 1734 Romane und Jugendbücher, 2508 Kinder- und -sachbücher, 363 Zeitschriften (darunter 15 Abonnements), 214 Tonträger, 257 DVDs und 98 Spiele. Zusätzlich nutzte die Bücherei die Möglichkeit, bei der Diözesanstelle in Regensburg Bücher auszuleihen. Leiterin Marieluise Uebelacker bedankte sich, dass die Gemeinde Neuanschaffungen stets unterstützt. Die Leiterin und ihr Team Christa Schläger, Annemarie Fink und Roswitha Pielmaier leisteten über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Neben der Ausleihe kauften sie Bücher ein, katalogisierten sie und banden sie ein. Zudem wurde assortiert und repariert. Um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchten die Frauen Buchbesprechungen und Kurse. Sie sahen sich auch andere Büchereien an.Die Entleihungen stiegen von 17 140 im Vorjahr auf 18 222 Medien. Die Zahl der aktiven Leser erhöhte sich leicht auf 288. Sie teilen sich auf in 103 Buben und Mädchen im Alter bis zu 12 Jahren, 152 Jugendliche und Erwachsene zwischen 13 und 59 Jahren sowie 33 Senioren über 60.Die Leiterin erinnerte ferner an die erfolgreiche Ferienaktion im August, bei der 25 Kinder auf der Wiese vor der Bücherei Windlichter aus Glas sowie Ohrwurmhäuser bastelten. Grundschulklassen und Kita-Gruppen haben die Einrichtung fleißig besucht. Als Besuchermagnet entpuppte sich im Oktober die erste "Mondschein-Ausleihe". Deshalb soll es 2017 eine Neuauflage geben.