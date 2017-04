Politik Schirmitz

28.04.2017

0 28.04.2017

"Zuerst wird die Kirchenstraße fertiggestellt, dann kann die Umleitung aufgehoben werden." Genehmigt ist sie bis 4. August. "Wir wollen aber schon früher fertig werden", sagt Bürgermeister Ernst Lenk. Einen genauen Termin weiß er aber noch nicht.

Haushalt Kämmerer Sven Lederer von der Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz erinnerte das Gremium nochmals an die Eckdaten der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017.



Der Etat schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 3,5 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben, im Vermögensetat mit etwa einer Million Euro in Einnahmen und Ausgaben, also mit einem Gesamtvolumen von ganz genau 4 542 689 Euro ab.



Für Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben mit je 280 und 300 Prozent unverändert. Der Gemeinderat segnete Haushaltssatzung und -plan für 2017 sowie den Finanzplan bis 2020 und das dazugehörige Investitionsprogramm einstimmig ab. (du)

Bauanträge Franz-Josef Hofmann erhielt das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau einer Garage auf dem Grundstück Sternstraße 10.



Mit dem abgeänderten Entwurf der Allianz-Generalvertretung Heiko Hering zum Anbringen eines unbeleuchteten Werbeschildes an der Fassade des Anwesens Hauptstraße 33 war der Rat einverstanden. (du)

Bürgermeister Lenk informierte das Plenum ausführlich über den aktuellen Stand der Baumaßnahme in der Kirchenstraße und An der Kirche. Der Zaun entlang des Kindergartens, ist einschließlich der Rasensaat fertig. "Der Gehweg weist in diesem Bereich jetzt eine großzügige Breite auf und ermöglicht bei Kirchenzügen das Aufstellen abseits der Fahrbahn", freute sich Lenk.Bis zum neuen Eingangstor des Kindergartens wurden Glasfaserrohre verlegt. Eine Spülbohrung unter der Weidener Straße, um die Leitungen zum Schaltkasten gegenüber am Stachus zu verlegen, habe man aus Kostengründen vorerst zurückgestellt. "Dies kann, wenn die Telekom das Glasfasernetz weiter ausbaut, mit erledigt werden", meinte der Rathauschef."Die Parkflächen gegenüber der Pfarrkirche werden derzeit gepflastert, danach werden Gehweg und Nebenflächen ausgebaut." Dann folgen die Treppen, der Kirchenplatz und der dortige Fußweg. An der Kirche werden die Glasfaserrohre und sämtliche Kabel- sowie Gasleitungsarbeiten in Angriff genommen. Danach werden die Randeinfassungen gesetzt und die Tragschichten eingebaut. An der Kirche und auch in der Fortsetzung der Kirchenstraße ab der Einmündung Sandstraße war in nördlicher Richtung bei den Erdarbeiten ein deutlicher Mehraufwand nötig. Der Untergrund erwies sich nämlich als stark durchnässt und daher als nicht tragfähig. "Es wird zu Mehrkosten kommen", befürchtete Lenk im Gemeinderat.Die Kanal- und Wasserleitungen im nördlichen Teil der Kirchenstraße sind bereits erneuert. Auch die Arbeiten an den Hausanschlüssen sind größtenteils bereits erledigt. "Durch den Einsatz eines zusätzlichen zweiten Arbeitstrupps konnten hier deutliche Fortschritte erzielt werden."Nachdem in der letzten Sitzung die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Ausbaubereich auf Tempo 30 beschlossen wurde, gab es eine Ortsbesichtigung mit der Polizei. Der Experte gab die Empfehlung, die Geschwindigkeitsreduzierung zusammen mit dem Hinweisschild "Vorsicht Kinder" und dem Zusatzzeichen "Kindergarten" aus nördlicher Richtung nach der Einmündung An der Kirche sowie in südlicher Richtung nach der Weidener Straße aufzustellen. Außerdem solle die gleiche Beschilderung aus der Flurstraße kommend erfolgen.Zweiter Bürgermeister Josef Robl regte an, die Parksituation am Kindergarten auch während der Bauphase zu verbessern. Dies sei möglich, wenn die Baumateralien umgelagert würden.Der Gemeindechef teilte mit, dass er der 3. und 4. Klasse zum Schullandheimaufenthalt, wie in den vergangenen Jahren, einen Zuschuss von 15 Euro je Kind genehmigt habe. Bei 41 Schülern beträgt die Zuwendung somit 615 Euro.