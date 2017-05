Politik Schirmitz

21.05.2017

14

Die Treppe beim Schirmitzer Kriegerdenkmal beschäftigt den Gemeinderat. Nach eingehender Diskussion gibt es einen einstimmigen Beschluss. Die Ausführung enthält auch einen barrierefreien Zugang

Wegen wichtiger Eilentscheidungen hatte Bürgermeister Ernst Lenk den Gemeinderat am Donnerstag um 20 Uhr zu einem Ortstermin an die geplante Treppe beim Kriegerdenkmal geladen. Straßenbauleiter Ernst Braun von der Firma Wagner-Bau erläuterte die geplante und mit Schnurgerüst abgesteckte neue Anlage.Lenk informierte das Gremium über die Anregung der Kirchenvertreter, die Stufen analog der Treppenanlage zum Kirchplatz zu gestalten. Dort seien Stufen mit 50 Zentimeter Trittfläche verbaut worden. Die Planung der Kommune am Mahnmal sehe aber Stufen mit nur 30 Zentimeter Trittfläche und einer Tritthöhe von 17,5 Zentimeter vor. Die von der Kirchenverwaltung vorgeschlagene Ausführung würde Mehrkosten zwischen 6000 und 8000 Euro verursachen. Nach eingehender Diskussion entschied sich der Gemeinderat einstimmig für die ursprünglich vorgesehene Ausführung. Auch sollen keine optischen Stufenmarkierungen eingebracht werden. Die Kosten dafür würden rund 60 Euro pro laufenden Meter betragen.Stefan Koller regte an, die Treppenanlage um eine Stufenbreite zum Kriegerdenkmal zu verschieben. Dies würde eine bessere Symmetrie in der Fläche zwischen Mahnmal und Treppen ergeben. Diesem Vorschlag folgten aber nur drei Räte. Josef Ruhland blieb mit seinem Rat, die oberste Trittstufe in einer Breite von 45 Zentimeter einzubauen, allein. Elf Räte entschieden sich dafür, die Treppenanlage wie ausgesteckt und ursprünglich geplant auszubauen. Zwischen den vorgesehenen Pflanztrögen sei eine zirka drei Meter breite Einfahrt geplant, die mit sechs Prozent Gefälle in Richtung Kirchengebäude hänge. So entsteht auch ein barrierefreier Zugang zum Ehrenmal. Geplant sei auch, den Zugang von der Einfahrt zum Kirchturm mit zwei Treppenstufen zu versehen, die zum Kirchenschiff hin auslaufen. Im Bereich zwischen Treppe und Zugangspodest zum Turm wird eine Regenablaufschiene verlegt, um für nötige Entwässerung zu sorgen. Damit erklärte sich der Gemeinderat einverstanden. Zudem war er dafür, den Einzeiler zwischen Kriegerdenkmal und Treppenanlage so auszubauen, dass die Pflasterfläche bis zur Treppe durchgängig verläuft.