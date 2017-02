Politik Schirmitz

21.02.2017

21.02.2017

Lob von allen Seiten gibt es in der Jahreshauptversammlung der Jungen Union für Mareike Bock nach ihrem ersten Jahr als Vorsitzende des CSU-Nachwuchses. Mit ihren Mitgliedern arbeitete sie einen prall gefüllten Terminkalender ab.

Spielplatzolympiade

Guter Zusammenhalt

Die JU-Chefin zeigte sich mit dem vergangenen Jahr zufrieden, auch wenn sie sich bei einigen Veranstaltungen noch mehr Unterstützung aus den eigenen Reihen gewünscht hätte. Dass sich neben den Baumaßnahmen in der Gemeinde auch in der JU viel bewegt habe, ließ Bock in ihrem Rückblick erkennen. Sie erinnerte dabei vor allem an die Umweltsäuberungsaktion im Frühjahr 2016, bei der die JUler " sogar mit Spaß Abfälle im gesamten Gemeindegebiet einsammelten".Am 5. Dorffest waren die Mitglieder mit einem Steak- und Zoigl-Stand vertreten. Die Geselligkeit wurde beim Polterabend von Kerstin und Andreas Melischko sowie bei den Geburtstagsfeiern von Christoph Haberl und Christian Ziegler gepflegt. Zum Dank für eine großzügige Freibier-Spende überreichte die Vorsitzende an Haberl eine Bildertafel. An der Ferienaktion in Form einer Spielplatzolympiade beteiligten sich wegen der großen Hitze nur sechs Kinder. "Wir haben dennoch versucht, das Beste daraus zu machen", bemerkte Bock. Die JU beteiligte sich auch am Bürgergespräch der CSU mit Landrat Andreas Meier.Wie jedes Jahr verteilten sie im September Mal- und Bastelbücher an die Schulneulinge, mit denen die Kinder spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr erlernen konnten. Auch an die Eltern übergaben sie Broschüren über die Schulwegsicherheit. Als "tolle Sache" bezeichnete die Vorsitzende den Oberpfalztag des JU-Bezirksverbandes in Weiherhammer. Teilgenommen haben die jungen Leute auch an der vom JU-Kreisverband angeregten Führung durch das renovierte Rathaus in Schirmitz, die Bürgermeister Ernst Lenk vornahm.Zudem waren die JUler an der Schirmitzer Dorfweihnacht, an den Seniorenbesuchen der CSU zu Weihnachten und an der Jahresauftaktversammlung in Floß dabei. Erfolgreich verlief auch wieder die Christbaumabholaktion im Januar.Abschließend stand der CSU-Zoiglabend in der Jakobsklause auf dem Programm. Bock schloss ihren Rückblick mit der Bitte an alle Mitglieder, aktiv um Nachwuchs zu werben. Sie dankte ihren Mitarbeitern im Vorstand sowie dem Ortsverbandes für die Unterstützung.Schatzmeister Patrick Gruber wies in seinem Finanzbericht einen Gewinn aus, Christoph Haberl bestätigte als Revisor einwandfreie Kassenführung. Aktuell zählt die JU 56 Mitglieder. Bock zeichnete Sabrina Berl für zehnjährige Mitgliedschaft aus. Bürgermeister Ernst Lenk, JU-Ehrenvorsitzender und Altbürgermeister Karl Balk sowie CSU-Ehrenvorsitzender Wolfgang Gorny würdigten die Führungsarbeit von Mareike Bock in ihrem ersten Jahr als Vorsitzende. "Alle Aktionen zeigen, dass der Zusammenhalt innerhalb der JU da ist", bestätigten die Redner.