Politik Schirmitz

05.05.2017

1

0 05.05.2017

Große Ehre für Josef Ruhland senior: Das Urgestein der Schirmitzer Sozialdemokraten wird in der Jahreshauptversammlung für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. An der Spitze der SPD steht weiterhin Nicole Bäumler.

Die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der Kleintierzüchter ging ohne Änderung des Kernvorstands über die Bühne. Vorsitzende Bäumler sprach in ihrem Rückblick von einem Jahr mit vielen Aktivitäten. Die SPD organisierte Aktionen und beteiligte sich an Veranstaltungen im Ort. Besonders die Teilnahme an Dorffest und -weihnacht zeigte, dass die SPD zum Schirmitzer Gemeindeleben dazugehöre.Bei zwei öffentlichen Vorträgen über "Einbruchsicherung" sowie "Hilfe und Pflege im Alter" wurden aktuelle Themen angesprochen. Außerdem waren Kinderferienaktion und -fasching gut besucht. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung. Sie zog ein positives Resümee. Dennoch mahnte sie im Hinblick auf die anstehenden Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen an, weiter an der Wahrnehmbarkeit der SPD in der Gemeinde mitzuarbeiten. Die von Heike Zaruba einwandfrei geführte Kasse wies ein gutes Plus gegenüber dem Vorjahr auf. Für die in drei Jahren stattfindenden Kommunalwahlen werde genügend Geld vorhanden sein.Bei den von Josef Ruhland senior geleiteten Wahlen wurden alle Amtsinhaber auf ihren Posten einstimmig bestätigt. Das Ergebnis: Vorsitzende Nicole Bäumler, Stellvertreter Josef Ruhland junior, Schatzmeisterin Heike Zaruba, Schriftführer Christoph Schiesl. Beisitzer sind: Klaus Schmalzreich, Erika Bäumler, Markus Zaruba, Ulrike Koller und Konrad Nickl. Als Kassenrevisoren fungieren Silvia Aster und Roland Koller.Bäumler ehrte Mitglieder für langjährige Treue mit Urkunden und Geschenken: für 20 Jahre Alexander Gröbner und für 40 Jahre Erika Bäumler. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Ruhland senior mit Urkunde und Präsentkorb ausgezeichnet. Das Parteibuch erhielt das neue Mitglied Zere-Yacob Meyer.