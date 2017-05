Sport Schirmitz

04.05.2017

9

0 04.05.2017

Erfolg für die SpVgg Schirmitz: Trainer Josef Dütsch verlängert für eine weitere Saison beim Bezirksligisten. Der Coach ist stolz auf seine Mannschaft, die ein einzigartiges Merkmal unter den Teams aus dem Weidener Kreis hat.

Schirmitz muss nicht bangen

Josef Dütsch bleibt auch in der Saison 2017/18 Trainer beim Bezirksligisten SpVgg Schirmitz. Der Fußballabteilung mit Christian Schieder und Werner Marschalek an der Spitze ist es ohne Schwierigkeiten gelungen, den Erfolgscoach mit Co-Trainer Peter Möhrle an die SpVgg zu binden.Dütsch kann auf eine stolze Bilanz seiner bisher zweieinhalbjährigen Tätigkeit in Schirmitz verweisen. So hat er im ersten Jahr bei der Übernahme während der Saison mit dem Team noch den fünften Platz in der Kreisliga belegt. In der folgenden Spielrunde schaffte er mit der Mannschaft die Meisterschaft in der Kreisliga und den Aufstieg in die Bezirksliga Nord. In der laufenden Spielzeit schließlich ist es ihm in dieser Liga gelungen, die SpVgg Schirmitz auf einen gesicherten Mittelfeldplatz zu führen."Ich bin stolz darauf, dass wir als Aufsteiger die einzige Mannschaft im Kreis Weiden sind, die nicht um den Klassenerhalt bangen muss", betont der Fußballlehrer.Dütsch sieht es auch als Ziel für die neue Saison, die SpVgg Schirmitz in der Bezirksliga fest zu etablieren. "Wir bleiben realistisch und sind keine Träumer", sagt er. Mit talentierten Kräften aus dem eigenen Nachwuchs und ein bis zwei Neuzugängen will er das Gerüst der Mannschaft, das zusammen bleibt, sinnvoll ergänzen. Dütsch bedauert nur die massiven Abwerbungsversuche von Jugendspielern durch andere Vereine.