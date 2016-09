Sport Schirmitz

Großkampfstimmung herrscht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Naabsportplatz, wenn in dieser Saison mit der SpVgg Pfreimd erstmals ein Spitzenteam gastiert. Der Tabellenzweite kommt mit der Empfehlung eines glatten 5:0-Heimsieges gegen den immerhin an dritter Stelle platzierten 1. FC Schwarzenfeld zum Aufsteiger.

Die Pfreimder schossen in den bisherigen sieben Punktespielen 24 Tore und kassierten nur sechs Gegentreffer. Die einzige Niederlage der Gäste resultiert aus der 2:3-Einbuße daheim gegen Tabellenführer Raigering, alle anderen sechs Spiele haben sie mehr oder weniger deutlich gewonnen. Mit Christian Zechmann besitzt der Namensvetter aus Pfreimd den Top-Torjäger der Liga, der es allein mit seinen bislang 13 Treffern auf mehr Torerfolge brachte, als die SpVgg Schirmitz insgesamt erzielte.Angesichts dieser Zahlen und Erfolge des morgigen Gegners könnte es einem um den Neuling Angst und Bange werden. Doch weit gefehlt. Die Truppe von Trainer Josef Dütsch hat mittlerweile in der neuen Umgebung Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein getankt und will nach den jüngsten zwei Siegen auch dem Favoriten die Stirn bieten. "An einem guten Tag können wir auch gegen Pfreimd gewinnen", stellte der Coach klar. Sein Team wird sich auf keinen Fall hinten rein stellen, sondern versuchen, auch nach vorne Akzente zu setzen.Auf Torhüter Julian Ramm und seine Vorderleute wird am Sonntag jedenfalls Schwerstarbeit zukommen. Die Abwehr darf sich aber auf keinen Fall wieder so einen Fauxpass leisten wie zuletzt in Vilseck, als sie sich gleich am Anfang vom Gegner überrumpeln ließ. Danach stand sie jedoch sicher. Viel wird davon abhängen, wie es den Mannen um Spielführer Florian Ziegler gelingen wird, die Torjäger der Gäste an die Kette zu legen. Die Schirmitzer wollen aber auch durch ihre flinken jungen Angreifer für Gefahr vor dem Gästetor sorgen. Vielleicht kehrt der schon lange wegen einer hartnäckigen Verletzung pausierende Jakob Lukas in den Kader zurück.