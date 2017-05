Sport Schirmitz

In einem bis zur letzten Minute spannenden und von großem Einsatz geprägten Spiel bietet die SpVgg Schirmitz dem Tabellenführer die Stirn. Schwarzenfeld muss mit dem Remis zufrieden sein.

Die bis zum Umfallen kämpfende Truppe von Trainer Josef Dütsch knüpfte dem Aufstiegsaspiranten dabei mit einem 1:1 wichtige Zähler im Aufstiegsrennen ab, ja sie brachte den Favoriten sogar an den Rand einer Niederlage. Schwarzenfeld schaffte erst zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich.Die Gäste zeigten vom Anstoß weg zwar ihre spielerische Überlegenheit, ohne daraus aber Kapital zu schlagen. Schirmitz hielt dagegen und kam nach etwa 10 Minuten zu einigen erfolgversprechenden Konterangriffen. Michael Wells und Martin Gmeiner scheiterten aber noch knapp. In der 38. Minute konnten die SpVgg und ihr Anhang aber dann doch jubeln, denn Wells versenkte einen Freistoß von Fabian Hirmer mit dem Kopf zum 1:0 im Schwarzenfelder Kasten. Ludwig Tannhäuser hatte danach sogar das 2:0 auf dem Fuß. Die bis dahin hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Gäste sorgten lediglich mit einem Lattenschuss in der 42. Minute für Gefahr.Nach dem Seitenwechsel wollte es der Tabellenführer aber dann wissen. Er startete jetzt eine Daueroffensive auf das von Torwart Julian Ramm aufmerksam gehütete Schirmitzer Gehäuse, doch Thomas Bayerl, Sebastian Bauer und Kapitän Matthias Messmann versemmelten die besten Gelegenheiten. Außerdem klärte die vielbeinige SpVgg-Abwehr immer wieder mit letztem Einsatz. Erst als in der 80. Minute einmal Gästestürmer Philipp Peter frei zum Schuss kam, gelang den Schützlingen des ständig am Spielfeldrand mit den Händen fuchtelnden Trainers Wolfgang Stier der 1:1-Gleichstand. Mehr ließen die Mannen um Spielführer Florian Ziegler nicht mehr zu. Sie freuten sich über einen nicht unbedingt erwarteten Punktgewinn.SpVgg Schirmitz: Ramm, Sebastian Gmeiner (60. Sommer), Ziegler, Tannhäuser, Fabian Hirmer, Bredow (46. Lingl), Peetz, Kormann (70. Kargus), Wells, Martin Gmeiner, Herrmann1. FC Schwarzenfeld: Hofmann, Bayerl, Messmann, Schmidt, Heinisch, Ferstl (35. Bässler), Fischer, Bauer, Filinger, Philipp Peter, Felix PeterTore: 1:0 (38.) Michael Wells, 1:1 (80. ) Philipp Peter - SR: Markus Weigert (Wenzenbach) - Zuschauer: 120