Sport Schirmitz

05.05.2017

0 05.05.2017

Nach zwei Auswärtspartien hat die SpVgg Schirmitz am Sonntag um 15 Uhr zum vorletzten Saisonheimspiel Spitzenreiter 1. FC Schwarzenfeld zu Gast. Der Aufsteiger empfängt den Branchenführer zwar mit Respekt, aber ohne Angst.

Der Papierform nach sieht es zwar nach einem höchst ungleichen Duell aus, doch die Truppe von Trainer Josef Dütsch will sich so teuer wie möglich verkaufen und die Punkte nicht schon von vornherein abschreiben.Schirmitz kann die Auseinandersetzung ohne großen Zwang angehen, denn der Klassenerhalt ist schon trockenen Tüchern. Dagegen kann der Tabellenführer keinen Zähler verschenken. Die Schützlinge von Coach Wolfgang Stier haben sich den Aufstieg in die Landesliga zum Ziel gesetzt und führen derzeit auch die Bezirksliga mit 60 Punkten an, sind aber hart bedrängt vom SV Raigering mit 58 und der SpVgg Pfreimd mit 56 Punkten. Für den Schirmitzer Trainer sind die Schwarzenfelder aber die beste Mannschaft in der Liga. Schon in der Vorrunde musste die SpVgg beim FC mit 0:3 die Segel streichen.Aus dem Doppelspieltag am letzten Wochenende brachte Schirmitz einen wertvollen Punkt aus Kastl mit nach Hause und will auch vor eigenem Publikum morgen gegen den Favoriten alles nochmal in die Waagschale werfen, um vielleicht trotzdem etwas Zählbares zu ergattern. Dazu bedarf es allerdings einer höchst konzentrierten Leistung und einer stabilen Abwehr gegen die gefährlichen Schwarzenfelder Angreifer um Goalgetter Bernhard Heinisch.