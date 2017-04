Sport Schirmitz

Hahnbach/Schirmitz. Einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg erreichte der SV Hahnbach gegen eine insgesamt doch enttäuschende Mannschaft der SpVgg Schirmitz.

Hahnbach war von Anfang an bemüht nach vorne zu spielen, doch zunächst kamen die Bälle in die Spitze nicht genau genug an. Ein schnell ausgeführter Freistoß von den Gästen brachte eine erste Gelegenheit, aber ein Schirmitzer Spieler traf den Ball nicht richtig. Dann waren die Hahnbacher an der Reihe. Manuel Plach hatte eine Riesenmöglichkeit, die Kugel ging jedoch neben das Tor. In der 16. Minute das längst fällige 1:0. Nach einer Flanke von Christof Reichert traf Fabian Brewitzer mit einem wuchtigen Kopfball. Danach zwei Chancen für Christian Gäck. Einmal scheiterte er am guten Torhüter der Gäste, an Dominik Ruppert, dann stand er völlig frei und drosch den Ball über den Kasten. Aber der Gastgeber setzte nach und nach einem herrlichen Spielzug vollendete Franz Geilersdörfer zum 2:0 in der 40. Minute. Ein Leichtsinnsfehler von Alex Sollfrank brachte nochmals Gefahr durch die Schirmitzer, sie konnten jedoch nicht konsequent genug abschließen.Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Hahnbach wieder überlegen und bereits in der 49. Spielminute die Vorentscheidung. Nach Vorlage von Fabian Brewitzer erzielte Christian Gäck das 3:0. Das Spiel ging weiter nur in eine Richtung. Von den Gästen bis auf einen Kopfball, der von der Hahnbacher Deckung geklärt wurde, nichts zu sehen.SV Hahnbach: Wismet, Sollfrank, Seifert, Schötz, Reichert (69. Brewitzer Rene), Plach, L. Freisinger, Gäck, Geilersdörfer, B. Freisinger (74. Hirschmann), F. Brewitzer (74. Hüttner)SpVgg Schirmitz: Ruppert, Ziegler, Tannhäuser (83. Th. Hirmer), F. Hirmer, Bredow (46. Wohner), Sommer, Peetz, Kormann, Wells, M. Gmeiner, Kargus (46. S. Gmeiner)Tore: 1:0 (16.) Fabian Brewitzer, 2:0 (40.) Franz Geilersdörfer, 3:0 (49.) Christian Gäck - SR: Leschka Florian (Erlangen) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (86.) Ziegler (Reklamieren)