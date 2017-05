Sport Schirmitz

Bei Aufsteiger SpVgg Schirmitz ist nach einer langen und kräftezehrenden ersten Bezirksliga-Saison die Luft raus. Das war beim letzten Heimspiel gegen die DJK Ensdorf nicht zu übersehen. Die Truppe von Trainer Josef Dütsch musste sich den Gästen mit 1:3 geschlagen geben. Die SpVgg konnte in diesem Spiel, in dem es für sie nur noch um eine bessere Platzierung im Mittelfeld ging, vor allem den Ausfall der vier Stammkräfte Julian Ramm, Michael Herrmann, Martin Gmeiner und Marco Lingl nicht kompensieren.

Dagegen legten sich die Ensdorfer nochmals ins Zeug, denn sie wollten mit einem Dreier endlich aus der Gefahrenzone kommen. Dementsprechend gingen sie auch ans Werk und hatten durch ihren agilen Angreifer Sebastian Hummel die ersten Einschussmöglichkeiten. Allerdings wussten sie mit einigen Freistößen in Strafraumnähe nichts anzufangen.Schirmitz hatte im ersten Durchgang nur eine Torchance, als Benedikt Kormann einen zu kurzen Abschlag des Gäste-Keepers abfangen konnte, dann aber knapp an Torwart Maximilian Hauer scheiterte. In der 43. Minute ging die DJK aber in Führung, als Sebastian Hummel eine schöne Kombination durch die Schirmitzer Abwehrreihen mit einem Flachschuss ins lange Eck zum verdienten 0:1 abschloss.Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, denn nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff stand es schon 2 : 0 für die Gäste, als Torjäger Sebastian Siebert einen kapitalen Abwehrschnitzer der Platzherren eiskalt nutzte. Siebert stellte seine Qualitäten auch in der 63. Minute unter Beweis, als er bei einer flachen Hereingabe von links zur Stelle war und den Ball zum alles entscheidenden 0:3 im Schirmitzer Kasten versenkte.Überraschenderweise hatten danach aber die Einheimischen mehrmals den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Fabian Hirmer verzettelte sich alleine vor dem Gästetor und Ludwig Tannhäuser sowie Lucas Weiß scheiterten mit Freistößen nur ganz knapp. Tannhäuser gelang in der 82. Minute wenigstens noch der 1:3-Ehrentreffer.SpVgg Schirmitz: Ruppert, Sebastian Gmeiner, Ziegler, Tannhäuser, Hirmer, Bredow (57. Wohner), Sommer, Peetz, Kormann (80. Timo Hirmer), Wells, Kargus (65. Lucas Weiß)DJK Ensdorf: Hauer, Dotzler, Westiner, Reinhardt, Stefan Trager, Luschmann (87. Eberhardt), Hummel, Weiß, Grabinger, Julian Trager, SiebertTore: 0:1 (43.) Sebastian Hummel, 0:2 (46.) Sebastian Siebert, 0:3 (63.) Sebastian Siebert, 1:3 (82.) Ludwig Tannhäuser - SR: Johannes Becher (Schwarzenbach/S.) - Zuschauer: 70