Sport Schirmitz

27.04.2017

Die SpVgg Schirmitz muss in der Bezirksliga Nord an diesem Wochenende wieder zweimal ran. Am Freitag geht es für die Elf von Trainer Josef Dütsch nach Hahnbach. Der SV wird kein leichter Gegner, das Team braucht dringend die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Aber auch das Sonntagsspiel in Kastl wird nicht leicht.

Eine heikle Doppelaufgabe wartet an diesem Wochenende auf die SpVgg Schirmitz, wenn sie heute, Freitag, um 18.30 Uhr zum Nachholspiel beim SV Hahnbach und am Sonntag um 15 Uhr zum fälligen Punktekampf beim TuS Kastl antreten muss.Besonders die heutige Partie beim Tabellenzwölften dürfte für die Truppe von Trainer Josef Dütsch kein Zuckerschlecken werden, denn die Hahnbacher brauchen noch dringend die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und werden sich dementsprechend ins Zeug legen. Die SpVgg hat in der Vorrunde Hahnbach zwar klar mit 4:0 geschlagen, doch dürfte dies kein Gradmesser sein. Der SV hatte nach der Winterpause eine kleine Siegesserie hingelegt, bevor er am letzten Spieltag in Vohenstrauß wieder einmal eine 1:2-Niederlage kassierte.muss in Hahnbach vor allem in der Abwehr gut stehen und versuchen, auch nach vorne Nadelstiche zu setzen. Marcel Kargus ist wieder mit von der Partie. Auf Marco Lingl muss Schirmitz allerdings wegen seiner Sperre heute nochmals verzichten.Nicht minder schwer wird für die SpVgg die Begegnung am Sonntag beim TuS Kastl, den man in der Hinrunde zwar ebenfalls knapp mit 1:0 bezwingen konnte, aber der diesmal den Spieß natürlich umdrehen möchte. Der Tabellenzehnte wird versuchen, sich durch einen Dreier endlich aus der Gefahrenzone zu befreien.Der Ligaverbleib ist Aufsteiger Schirmitz zuletzt mit den beiden Siegen gegen Grafenwöhr und Tännesberg schon gelungen, so dass die Schützlinge von Josef Dütsch in den beiden Auswärtsprüfungen eigentlich gelassen und befreit aufspielen können. Das Erreichen der 40-Punkte-Marke sollte deshalb das Ziel aus dem Doppelspieltag sein.