21 Kommunionkinder sollen ihr Herz Jesus schenken

Vermischtes Schirmitz

08.05.2017

08.05.2017

"Endlich ist der große Tag da, ihr seid zu Christus gezogen, der euch zu seinem großartigen Mahl einlädt. Die heilige Kommunion ist heute das größte Geschenk Gottes." So begrüßte Pfarrer Thomas Stohldreier am Sonntag in der Pfarrkirche Maria Königin 21 Buben und Mädchen. Der Seelsorger zog mit den Ministranten sowie den 18 Kommunionkindern aus Schirmitz/Bechtsrieth, zwei aus Weiden und einem aus Oberwildenau unter Glockengeläut ins Gotteshaus. Kirchen- und Teeniechor führten beim Gottesdienst die von Chorleiter Wolfgang Ziegler komponierte und von Stohldreier getextete "Schirmitzer Erstkommunionmesse" auf. Der Seelsorger stellte im Predigtgespräch das Wunder Jesu heraus, als dieser zwei Fische und fünf Brote eines Jungen so vermehrte, dass 5000 Männer satt geworden sind. "Dieser Junge hatte Jesus sein Herz geschenkt", betonte Stohldreier. Genauso sollten die Erstkommunionkinder auch heute zu Jesus stehen. Beim Vaterunser bildeten die 21 Kommunikanten einen Kreis am Altar. Es sind Matthias Bauer, Evelina Bernas, Jannis Birner, Charlotte Bletscher, Matteo Boehm, Lena Bücherl, Paul Fischer, Mia Gerstmann, Fiona Göbel, Emily Götz, Caner Gümüsbas, Nathalie Herfurth, Maja Klier, Mona Koller, Johannes Köhler, Lilli Krug, Fabian Lang, Milo Müller, Luna Rother, Leila Zink und Andreas Zirngibl. Bild: du