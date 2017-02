Vermischtes Schirmitz

19.02.2017

Der Sportlerball der SpVgg hat auch nach 30 Jahren die Anziehungskraft nicht verloren. Im Gegenteil: Erstmals sind alle 600 Tickets schon zehn Tage vor dem Event abgesetzt. Es fließen sogar Tränen, weil manch einer keine Karte mehr bekommt.

Bei heißer Musik, tollen Masken und ausgelassener Stimmung brodelt es am Samstag in der Mehrzweckhalle wie in einem Hexenkessel. Beim einzigen Narren-Großereignis in der Gemeinde ging mit der Haus- und Partyband "Surprise" die Post ab. Die vier Musiker mit Leader und Sänger Andy Schöpf an der Spitze brachten den Saal zum 13. Mal zum Kochen. Sängerin "Nessi" (Vanessa) verzauberte in Häschen-Kleidung vor allem die Hasen unter dem Faschingsvolk.Die Bandmitglieder brannten ein musikalisches Feuerwerk mit aktuellen Charthits sowie Stimmungsliedern und Oldies ab, begleitet von professionellen Ton-, Licht- Video- und LED-Effekten. Die Tanzfläche war ständig rappelvoll.Die Musiker holten einige Mal Gäste auf die Bühne. Das Ensemble ist das ganze Jahr über in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz. "Am kommenden Wochenende spielen wir in der großen Esperanto-Halle in Fulda auf", verriet Schöpf.Gedränge herrschte an der von Ernst Rupprecht und seinen Damen betreuten Cocktail- und Sektbar sowie an der von Katrin Ziegler und den Freundinnen der Fußballer besetzten Schnapsbar. Auch an der Biertheke leisteten die Helfer Schwerstarbeit. Erfreulich waren die originellen Masken. Vampire, Zombies, Geister, Hexen, Skihaserln, Marienkäfer, Indianer und Cowboys gaben sich ein Stelldichein. Aber auch drei als Geier hatten sich unter das Narrenvolk gemischt.Den Vogel schoss, wie im Vorjahr, Florian Bösl ab, der mit Duschgestell samt Vorhang besonders auffiel. Die zehn originellsten Verkleidungen bdachten Vorsitzender Siggi Pautsch und Tanja Wolfinger mit Biergutscheinen. Den ersten Platz belegte die "Zombie-Familie" Burkhard aus Weiden, gefolgt von den "Kriegerinnen" um Theresa Hägler."Wir sind mit dem Zuspruch und dem Umsatz natürlich hochzufrieden", blickt Pautsch am Morgen danach zurück. Wichtig war für den Vorsitzenden auch, dass alles wieder friedlich ablief und es keine unliebsamen Vorkommnisse gab. "Alle Besucher haben sich diszipliniert verhalten, der Security-Dienst hat sich mit den Sicherheitswachen der Feuerwehr bestens bewährt."