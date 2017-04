Vermischtes Schirmitz

25.04.2017

Für die Sanierung des Sportheims und der Außenanlagen hat die SpVgg Schirmitz 178 140 Euro investiert. "Für unseren Verein ist das eine ansprechende Leistung, dass der Schuldenstand angesichts dieser Maßnahme nur noch 67 566 Euro beträgt", betont Schatzmeister Stefan Bock.

Neuwahlen Ein einstimmiges Vertrauensvotum erhielt die bisher bestens bewährte Vereinsführung bei den Neuwahlen für die nächsten zwei Jahre: Vorsitzender Sigi Pautsch, Stellvertreter Reinhard Herrmann, Schriftführer Thomas Horn, Hauptkassier Stefan Bock, Kassenprüfer Heribert Fuchs und Erika Bäumler. Beisitzer sind: Thomas Fuchs, Ernst Lenk, Josef Sommer und Andre Thienwiebel. Die Abteilungsleiter wurden ebenso einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. (du)

(du) Der Finanzexperte des Vereins wusste in der Jahreshauptversammlung aber auch dankbar zu würdigen, dass diese günstige Konstellation nur durch die Unterstützung mit Zuschüssen und Darlehen der Gemeinde möglich wurde. Die Sanierungen zogen sich wie ein roter Faden durch die Berichte des Vorstands. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen und am 22. Juli mit einem Feldgottesdienst auf dem Vereinsgelände und einem "Tag der offenen Tür" alle Erneuerungen offiziell eingeweiht werden. Auch der neue Spielplatz am Sportheim wird dabei gesegnet.Vorsitzender Sigi Pautsch freute sich, dass Vieles auf den Weg gebracht wurde. Er dankte der Radsportabteilung für die großzügige finanzielle Zuweisung zur Anschaffung der Spielgeräte für den neuen Spielplatz sowie Firmen, Gönnern und den Gemeindearbeitern für die kostenlose Unterstützung bei der Errichtung des Platzes Die SpVgg Schirmitz als größter Verein in der Gemeinde zählt aktuell 679 Mitglieder, darunter 244 Jugendliche. "Um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, sind erhebliche finanzielle Aufwendungen erforderlich", erklärte er. Man sei neben den Mitgliedsbeiträgen auf die jährlichen Erlöse aus dem Sportlerball, dem Dorffest und der Weihnachtssammlung angewiesen. Pautsch dankte allen, die den Verein in irgendeiner Weise unterstützt und gefördert hätten. Ganz besonders würdigte er die Verdienste seiner Vorstandskollegen Reinhard Herrmann und Stefan Bock um den Einsatz bei den Sanierungsmaßnahmen.Nach einem ausführlichen Rückblick auf alle Erneuerungen im Sportheim und an den Außenanlagen durch Vize Reinhard Herrmann, erläuterte Hauptkassier Stefan Bock die finanzielle Situation des Vereins. Für alle Einnahmen und Ausgaben seien 409 Buchungen notwendig gewesen. "Neben den normalen laufenden Kosten haben wir kräftig in die Infrakstruktur investiert", konstatierte Bock. Erfreulich sei, dass dank der Wärmedämmung und der neuen Fenster im Sportheim sich der Verbrauch an Heizöl wesentlich verringert habe und dass sich die Einnahmen bei der Bewirtschaftung des Sportheims erhöht hätten.Bock dankte Gemeinde, Abteilungen und der Gambrinus-Brauerei für die Darlehen sowie Thomas Horn für die Mitgliederverwaltung und Horst Platzer für die Sozialversicherungsarbeit. Einstimmig beschloss die Versammlung, die Mitgliedsbeiträge unverändert zu lassen.