Schirmitz

24.05.2017

0 24.05.2017

Nach 36 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit, davon 26 Jahre als zweiter Schützenmeister, legt Manfred Renner beim Schützenverein "Hubertus" sein Amt in jüngere Hände Neuer Vize ist der bisherige Schießwart Tobias Zeiler.

Meisterschützenabzeichen

Trainingsfleißige Schützen

Ehrungen Für 40-jährige Treue zu den "Hubertus"-Schützen ehrte Vorsitzender Schottenhaml mit Urkunden: Stefan Koller, Raimund Rödl und Josef Ziegler. Mit der "Nadel in Verbundenheit" des Oberpfälzer Nordgaus wurden ausgezeichnet: Sandra und Christian Malissek, Luca Zaruba, Lukas Zeiler, Niklas Schieder und Maximilian Koos. (du)

Schützenmeister Manfred Schottenhaml dankte Renner für sein langjähriges Engagement mit einem Präsentkorb. In der Jahreshauptversammlung im Schützenheim bestätigten die 43 stimmberechtigten Mitglieder das bisherige Schützenmeisteramt für die nächsten zwei Jahre. Neben Schottenhaml und Zeiler sind dies Heinz Schlosser als Schriftführer und Georg Reil als Hauptkassier. Ebenso einmütig fiel das Votum für den Sportleiter Josef Robl aus. Neuer Fahnenjunker ist Marco Rottenberg und neuer Schießwart Christian Malissek. Monika Robl bleibt Jugendleiterin. Als Beisitzer fungieren Mareike Bock, Marco Schottenhaml, Bettina Robl und Marco Rottenberg. Die Kasse prüfen Eduard Bayerl und Stefan Koller.Sportleiter Robl beleuchtete die Ergebnisse der Mannschaften. Er berichtete von großartigen Erfolgen, aber auch von einigen Enttäuschungen. Sportliche Höhepunkte lieferten Monika Robl als Schützenkaiserin des Bezirks Oberpfalz und Maximilian Koos als Bezirksjugendkönig. Erstmalig in der Geschichte des Schützenvereins konnte der Sportleiter das Meisterschützenabzeichen des Deutschen Schützenbundes an Bettina Robl überreichen.Allerdings berichtete er auch von einem Schwinden der Teilnehmerzahl am vereinsinternen Rundenwettbewerb sowie vom gesunkenen Trainingsinteresse. Nicht viel Erfreuliches hatte Robl auch von den Luftpistolenteams in der Bezirksliga Nord parat. Die erste Mannschaft musste zwar nicht um den Liga-Erhalt bangen, doch die "Zweite" verabschiedete sich als Tabellenletzter in die Gauliga. Auch die Damen des Luftgewehrteams mussten Niederlagen ertragen, die durch "viel Pech verursacht wurden".Über die Aktivitäten der Schützenjugend legte Jugendleiterin Monika Robl einen ausführlichen Bericht vor. Sie bedachte drei erfolgreiche Jungschützen mit Präsenten: Celine Faltenbacher (Bestleistung mit 332 Ringen), Jacqueline Faltenbacher (302 Ringe) und Luca Zaruba (320 Ringe). Ferner gab es eine Anerkennung für Maximilian Koos "für eine Saison mit einer Vielzahl an Erfolgen".Mit Pokalen, Urkunden und Gutscheinen zeichnete die Jugendleiterin außerdem Louis Faltenbacher, Maximilian Stahl, Elias Gallersdörfer und Julian Strehl als trainingsfleißigste Jungschützen aus. Einsicht in die zufriedenstellende Finanzlage des Vereins vermittelte Schatzmeister Georg Reil. Altbürgermeister Karl Balk lobte den Schützenverein für seine vielfältigen Aktivitäten, sportlichen Erfolge auf allen Ebenen sowie die hervorragende Jugendarbeit.