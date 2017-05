Vermischtes Schirmitz

14.05.2017

(du) Bei der Feuerwehr Schirmitz legten zwei Gruppen die Leistungsprüfungen für das Abzeichen "Die Gruppe im Löscheinsatz" ab. Die Schiedsrichter, Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus aus Neustadt, Kreisbrandmeister Martin List aus Pirk und Kreisbrandmeister Marco Saller aus Bergnetsreuth, prüften die Arbeit der 15 Feuerwehrleute in den verschiedensten Stufen. Die 74. Löschgruppe musste einen kompletten Löschaufbau bis hin zum Einsatz von drei C-Rohren in 190 Sekunden vorführen. Bei der 75. Löschgruppe waren die Aufgaben mit Atemschutzausrüstung und mit Digitalfunk zu lösen. Aufgrund der vielfältigeren Arbeitsvorgänge hatte diese Gruppe insgesamt 300 Sekunden Zeit. Zum Abschluss mussten die beiden Trupps in unter 100 Sekunden noch eine Saugleitung kuppeln, diese mit Leinen versehen und zum Einsatz bringen. Am Ende hatten beide Gruppen die Prüfungen bestanden. Abzeichen erhielten: Andreas Melischko, Bürgermeister Ernst Lenk, Luca Zaruba, Johannes Wolf, Simon Koller, Sebastian Bergmann, Christian Meinke, Andreas Eckl, Florian Zirngibl, Gerhard Eckert, Bettina Robl, Marco Bock, Patrick Gruber, Christian Lewerenz und Michael Vollath. Kommandant Bernhard Eckert dankte den Ausbildern und allen Teilnehmern. Auch Ehrenvorsitzender Johann Lukas sprach den Aktiven Anerkennung aus. Bild: du