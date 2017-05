Vermischtes Schirmitz

Die Farben des Nordgaus vertraten mit der Luftpistole, wie bereits im Vorjahr, zwei Schützen von "Hubertus" Schirmitz. Für die Proklamation hatte der Bezirk eine besondere Örtlichkeit ausgewählt: das Panorama-Schiff "Altmühlperle". Böllerschützen salutierten bei der Abfahrt des Schiffes in Kelheim und von der Kanalbrücke. Nicht nur gute Nerven, sondern auch Können waren Bedingung dafür, einen einzigen Schuss in die Mitte zu setzen. Bei den Damen gelang dies am besten der Schirmitzerin Monika Robl mit einem 422,3-Teiler. Es handelte sich in dieser Disziplin bereits um den fünften Titel der erfolgreichen Schützin von "Hubertus". Nachdem ihr dies nun zum dritten Mal in Folge gelang, darf sie sich auch "Schützenkaiserin" des Schützenbezirks Oberpfalz nennen.Den großen Erfolg der Schirmitzer Schützen komplettierte Maximilian Koos , dem mit der Luftpistole ein 1333,5-Teiler gelang. Er wurde zum Bezirksjugendkönig gekürt. Der 16-Jährige ist bereits Stammschütze in der Bezirksligamannschaft von "Hubertus" Schirmitz. Für die beiden Ausnahmekönner winkt jetzt als Lohn die Teilnahme am Trachten- und Schützenfestzug beim Oktoberfest in München.