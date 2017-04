Vermischtes Schirmitz

25.04.2017

5

0 25.04.2017

Den Reigen der Berichte der sieben SpVgg-Abteilungen eröffnete Leiterin Evi Lindner für die Gymnastiksparte, die wieder zahlreiche Aktionen vom Eltern-Kind-Turnen über ein Bauch-Beine-Po-Fitness-Training bis zur Skigymnastik im Angebot hatte. Lindner dankte Michaela Nickl und Franziska Hammer sowie Übungsleiterin Elke Kick für ihren besonderen Einsatz.

Fußball-Abteilungsleiter Christian Schieder berichtete, dass elf Mannschaften die Sparte Fußball vertreten. Höhepunkt sei der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga gewesen. Auch das zweite Team konnte den Aufstieg in die A-Klasse feiern. Schieder kritisierte, dass ein Verein in der näheren Umgebung, der keine Jugendarbeit betreibe, massiv versuche, Spieler der Reserve und der Jugend abzuwerben. "Damit wird vor allem das große Engagement und die Arbeit von Jugendleiter Thomas Lindner kaputt gemacht", schimpfte Schieder.Jugendleiter Lindner informierte über den Spielbetrieb von neun Juniorenmannschaften, bei dem er von Bereichsleiter Kleinfeld Josef Sommer unterstützt wurde.Für den verhinderten Spartenleiter der Alten Herren, Oliver Boehm, berichtete Reinhard Herrmann von einer durchwachsenen Saison mit 6 Siegen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Die 39 erzielten Treffer teilten sich insgesamt 17 Torschützen. Die meisten AH-Spiele bestritt Thomas Fuchs.Hermann Bauriedl als Leiter der Kegelabteilung bedauerte den Abstieg der beiden Mannschaften aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle. "Doch auch mit Mittelfeldplätzen wäre man vom Zwangsabstieg durch Umstrukturierungsmaßnahmen des BSKV betroffen gewesen", wusste Bauriedl.Von einem "verrückten Jahr für die Tennissparte" sprach Herbert Käs. Das Aushängeschild war das Team der Damen 40, das den ersten Platz in ihrer Gruppe erreichte. 2017 werde man wieder mit 5 Teams vertreten sein, wobei eine neu gegründete Damenmannschaft an den Start gehe."Die Radsportler haben 2016 ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert und die 20. Radtouristikfahrt (RTF) mit rund 400 Teilnehmern veranstaltet", blickte Radsportchef Markus Dobmeier zufrieden zurück. Heuer ist das Radsport-Event am 9. Juli.Josef Karl stellte als Leiter der Basketballabteilung heraus, dass sich jeden Montag im Durchschnitt 12 Spieler zum Training in der Mehrzweckhalle eingefunden hätten. Einen Vergleichskampf bei der DJK Neustadt habe man knapp mit 50:54 verloren, "weil dort die Körbe um fünf Zentimeter höher hingen als bei uns in Schirmitz", wie Karl süffisant bemerkte. Den Schlusspunkt des Berichtereigens setzte Thomas Horn für die Sparte "Gesundheitssport". Er berichtete von Nordic-Walkings-Treffs und der Rückenschule.