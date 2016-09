Vermischtes Schirmitz

40 Jahre lang war er Daxl-Filialleiter in Weiden. 1959 hatte der Jubilar Barbara Eger aus Schirmitz geheiratet. Das Paar hat die Söhne Lothar und Markus sowie die Enkel Florian und Maximilian . Neben der Gartenarbeit hält sich der Senior bei Spaziergängen oder beim Radfahren fit. Zum großen Hobby Bösls gehört seit über 50 Jahren das Sportschießen bei "Hubertus". 30 Jahre lang wachte er als Schatzmeister über die Finanzen des Vereins, der ihn bereits zum "Ehrenhauptkassier" ernannte. Beim Schützenheimbau legte er ebenfalls tatkräftig Hand an. Für seine jahrzehntelange Treue und das Engagement dankten ihm am Ehrentag die beiden Schützenmeister Manfred Schottenhaml und Manfred Renner mit Blumen und Geschenk. Seit 1989 ist Bösl auch bei der Feuerwehr. Sie gratulierte mit Vorsitzendem Thomas Sommer und Margit Czichon . Glückwünsche der Gemeinde übermittelten die Bürgermeister Ernst Lenk und Josef Robl . Beim Weißwurst-Frühstück wurden Erinnerungen aufgefrischt.