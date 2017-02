Freizeit Schlammersdorf

Das Programm fürs Flex-Fest 2017 steht: Drei Tage feiert der Flex e.V. vom 10. bis 12. August. Stargast ist Jens Büchner, bekannt durch die Vox-Sendung "Die Auswanderer". In der neuen Heimat Mallorca startete Büchner eine Karriere als Schlagersänger am Ballermann. Zuletzt tat sich "Mallorca-Jens" als Kandidat der Dschungel-Show "Ich bin ein Star...." hervor. Bevor er am Samstag, 12. August, bei der "Mallorca-Party" auftritt, eröffnen Hämatom und Weissglut das Flex-Fest am 10. August mit Rock und Metall. Am Freitag spielen die Stimmungsbands "Frontal - Party pur" und das "Haidmmühlner Wurschtwasser Orchestra". Bild: hfz