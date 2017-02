Freizeit Schlammersdorf

23.02.2017

23.02.2017

Zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte des CSU-Ortsverbandes Schlammersdorf steht eine Frau an seiner Spitze: Tanja Renner hat als Nachfolgerin von Gerd Wiesnet den Vorsitz übernommen. Und sie ist nicht das einzige weibliche Vorstandsmitglied: Stefanie Kausler und Sabrina Kraus komplettieren die "Frauenfraktion".

Jugend soll sich einbringen

Straßenausbau vorantreiben

"Gewisse Abnutzungserscheinungen sind da nach sechs Jahren Schriftführer und acht Jahren Vorsitzender. Das sind 14 Jahre in der Verantwortung für den Ortsverband, und das ist erstmal lang genug", begründete Gerd Wiesnet in der Jahreshauptversammlung seinen Rückzug. "Der Ortsverband braucht frisches Blut an der Spitze."Nach vielen erfolglosen Gesprächen außer- und innerhalb von Vorstandssitzungen sei eine Lösung gefunden worden, berichtete der scheidende Vorsitzende. Und mit Tanja Renner habe der Ortsverband das Ruder an eine engagierte und sehr bedachte CSU-Repräsentantin übergeben. Die 34-Jährige gehört dem Führungsgremium bereits seit Jahren als Beisitzerin sowie Jugend- und Sportbeauftragte an, seit der neuen Wahlperiode ist sie Gemeinderätin und zweite Bürgermeisterin."Mischt Euch ein", lautete die Botschaft des Weltjugendtags. Die Realschullehrerin und Mutter einer kleinen Tochter wünscht sich das auch von der Jugend - im Besonderen von der Schlammersdorfer. So bezeichnete sie es in der Jahreshauptversammlung als ihr Ziel, mehr Jugendliche dazu zu bewegen, sich in politische Themen einzumischen und Spaß zu haben an der politischen Auseinandersetzung - am besten im CSU-Ortsverband. "Schimpfen kann jeder, aber sich konstruktiv einmischen leider nicht jeder", bedauerte die neue CSU-Chefin.Weil auch Kassier Andreas Walberer, Beisitzer Manfred Bauer und stellvertretender Vorsitzender Michael Wiesnet ihre Ämter abgaben, ergaben die Wahlen weitere Veränderungen. So fungieren Johannes Püttner, Gerd Wiesnet (neu) und Hans Wiesnet als stellvertretende Vorsitzende. Christian Schmid ist neuer Kassier, Josef Thaller bleibt Schriftführer.Den neuen Vorstand komplettieren die Beisitzer Stefanie Kausler, Alfons Speckner, Andreas Walberer und Michael Wiesnet (alle neu) sowie Helmut Bößl, Gerhard Hey, Reinhard Kraus, Peter Helldörfer und Engelbert Schmid. Als Ortshauptgeschäftsführer wurde Hermann Meier bestätigt. Andreas Wiesnet prüft mit Ludwig Bayer (neu) die Kassengeschäfte.Als Sport- und Jugendbeauftragte wurde Sabrina Kraus ins Gremium berufen, ebenso Ehrenvorsitzender Georg Walberer. Kreisdelegierte sind Wolfgang Biersack, Josef Nickl, Johannes Püttner, Tanja Renner und Gerhard Schneider, Ersatzdelegierte Peter Helldörfer, Reinhard Kraus, Josef Thaller (neu), Christian Schmid und Michael Wiesnet."Von Abnutzungserscheinigungen ist bei Dir nicht wirklich was zu merken. Du hast viel getan in den vergangenen 14 Jahren", lobte Landtagsabgeordneter Tobias Reiß den scheidenden Vorsitzenden. Gerd Wiesnet habe mit viel Pragmatismus, aber auch Herzblut sehr gute Arbeit geleistet. Er gratulierte dem Ortsverband zur Wahl von Tanja Renner: "Sie ist eine sehr gute Lösung, denn sie ist eine hervorragende Repräsentantin der Christlich Sozialen Union."In einem kurzen Referat bezeichnete Reiß die Bundestagswahl als schwere Aufgabe für die Union. Wichtig sei für die CSU, zusammenzuhalten, die bayerischen Interessen zu vertreten und einen guten Wahlkampf zu führen. Abschließend ging er auf die Diskussion um das G8 und G9 ein und betonte, dass man den Straßenausbau von Kirchenthumbach nach Engelmannsreuth vorantreiben müsse, unabhängig von der Ortsumgehung in Kirchenthumbach. Angesichts der Probleme des Kindergartenträgervereins bot er seine Unterstützung an.